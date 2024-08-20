НБУ анулював ліцензію фінкомпанії

Одній з фінансових компаній було анульовано ліцензію на здійснення валютних операцій за рішенням нацрегулятора

Національний банк України (НБУ) відкликав у Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕКСПРЕС КАРЕНСИ ЕКСЧЕНДЖ ГРУП» ліцензію на здійснення валютних операцій в частині торгівлі валютними цінностями в готівковій формі.

Зазначається, що ліцензію анульовано з огляду на наявність у ТОВ «ЕКСПРЕС КАРЕНСИ ЕКСЧЕНДЖ ГРУП» та його власника істотної участі ознаки небездоганної ділової репутації. Більше деталей в НБУ не надали.

Відповідне рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 19 серпня. Воно набирає чинності 20 серпня.

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Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) застосував до ТОВ «Укр Кредит Фінанс» (ЄДРПОУ 38548598) та ТОВ «Мілоан» (ЄДРПОУ 40484607) заходи впливу за порушення законодавства.

А саме частин, що регулюють діяльність учасників ринків фінансових послуг, законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг та законодавства про рекламу на ринках фінансових послуг.

Також НБУ застосував заходи впливу до 18 небанків. Нацбанк застосував до 13 фінансових компаній та п’яти ломбардів заходи впливу у вигляді вимоги про вжиття заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства України.

Раніше ми писали, як змінився небанківський фінансовий ринок за липень 2024. За даними Нацбанку, протягом минулого місяця одній фінкомпанії та одному страховику анульовано всі ліцензії примусово, ще 13 фінкомпаніям, восьми страховикам, двом ломбардам та шести кредитним спілкам — добровільно (на підставі поданих ними заяв).

25 фінкомпаніям та двом страховикам НБУ погодив звуження обсягу ліцензій. Станом на кінець липня на ринку небанківських фінпослуг працювали 537 фінансових компаній (у червні їх кількість становила 548).

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Джерело: НБУ