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НБУ оштрафував фінкомпанію

19.08.2024 18:20
Дарія Шуть
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До однієї з фінансових компаній в Україні застосували захід впливу за порушення законодавства щодо реклами на ринках фінпослуг

НБУ

НБУ. Фото: bank.gov.ua

Національний банк України (НБУ) виявив факт порушення з боку ТОВ «ФК «АБЕКОР» вимог про захист прав споживачів фінансових послуг у частині, що регулює рекламу у сфері фінпослуг.

Йдеться про порушення вимог законів «Про споживче кредитування» та «Про рекламу», а також Положення НБУ про інформаційне забезпечення фінансовими установами споживачів щодо надання послуг споживчого кредитування в частині реклами споживчого кредиту.

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Так, Нацбанк застосував до ТОВ «ФК «АБЕКОР» захід впливу у вигляді накладення штрафу за порушення встановлених законодавством вимог до реклами у мінімальному розмірі 85 000 грн.

Відповідне рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 19 серпня.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) застосував до ТОВ «Укр Кредит Фінанс» (ЄДРПОУ 38548598) та ТОВ «Мілоан» (ЄДРПОУ 40484607) заходи впливу за порушення законодавства.

А саме частин, що регулюють діяльність учасників ринків фінансових послуг, законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг та законодавства про рекламу на ринках фінансових послуг. 

Також НБУ застосував заходи впливу до 18 небанків. Нацбанк застосував до 13 фінансових компаній та п’яти ломбардів заходи впливу у вигляді вимоги про вжиття заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства України.

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Джерело: НБУ

Рубрики: КомпаніїНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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