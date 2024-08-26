Скільки компаній в Україні заборгували зарплату працівникам — Опендатабот

Боргів по зарплатах поменшало на початку повномасштабної війни, але вже цьогоріч нових проваджень відкрито більше, аніж за весь 2023-й

Понад 34 тисяч боргів по зарплаті працівникам було зареєстровано станом на 6 серпня 2024 року, за даними Міністерства юстиції. Боржниками виявилися майже 2 тисячі компаній.

Найбільше проваджень за боргами по зарплаті було зареєстровано у 2021 році — 6,3 тис. Після початку повномасштабного вторгнення нових проваджень поменшало на 29%. Торік їх кількість зросла на 6,6%. Цьогоріч підприємства вже заборгували співробітникам на 7,1% більше, аніж за весь минулий рік.

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Станом на 2024 рік 1 872 компанії заборгували зарплату працівникам. Найбільше таких роботодавців виявилося на Сумщині — 5,6 тис. проваджень або 16,4% від загальної кількості. Далі слідує Київ із показником у 3,4 тис. боргів по зарплаті (9,8%). Трійку замикає Дніпропетровщина — 2,2 тис. або 6,6%.

При цьому майже у 3 тисячах проваджень щодо боргів не визначено регіон.

Серед організаційно-правових форм (ОПФ) найбільшими боржниками є держпідприємства та акціонерні товариства — понад 11 та 9 тис. проваджень або 33,8% та 28,8% від усіх боргів відповідно.

На третьому місці ТОВ — 4,9 тис. або 14,2%. На дочірні та комунальні підприємства припадає відповідно 12,5% та 4,3% усіх боргів.

Найбільше заборгували своїм працівникам у Сумському машинобудівному науково-виробничому об’єднанні — 4 071 провадження або 11,8% від загальної кількості. Водночас на різні дочірні підприємства Облавтодора загалом припадає 9,7% від загальної кількості боргів по зарплатах: 3,3 тис. проваджень.

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Нагадаємо, за перше півріччя 2024-го в Україні відкрилось понад 18 тис. нових компаній, згідно з даними Єдиного державного реєстру. Найбільше нових підприємств традиційно реєструють у столиці та на заході України.

Із загальної кількості 69,5% або 12,7 тис. є товариствами з обмеженою відповідальністю (ТОВ). На другому місці за популярністю є громадські організації — таких цього року відкрили 9,7% або 1,7 тис.

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За матеріалами Опендатабот