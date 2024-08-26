close-btn
PaySpaceMagazine

Скільки компаній в Україні заборгували зарплату працівникам — Опендатабот

26.08.2024 11:40
Дарія Шуть
Читати росiйською

Боргів по зарплатах поменшало на початку повномасштабної війни, але вже цьогоріч нових проваджень відкрито більше, аніж за весь 2023-й

Скільки компаній в Україні заборгували зарплату працівникам — Опендатабот

Фото: tr.tax.gov.ua, freepik.com, pngwing.com

Понад 34 тисяч боргів по зарплаті працівникам було зареєстровано станом на 6 серпня 2024 року, за даними Міністерства юстиції. Боржниками виявилися майже 2 тисячі компаній.

Найбільше проваджень за боргами по зарплаті було зареєстровано у 2021 році — 6,3 тис. Після початку повномасштабного вторгнення нових проваджень поменшало на 29%. Торік їх кількість зросла на 6,6%. Цьогоріч підприємства вже заборгували співробітникам на 7,1% більше, аніж за весь минулий рік.

Вас може зацікавити: Іноземці з яких країн частіше всього засновують компанії в Україні — Opendatabot

Станом на 2024 рік 1 872 компанії заборгували зарплату працівникам. Найбільше таких роботодавців виявилося на Сумщині — 5,6 тис. проваджень або 16,4% від загальної кількості. Далі слідує Київ із показником у 3,4 тис. боргів по зарплаті (9,8%). Трійку замикає Дніпропетровщина — 2,2 тис. або 6,6%.

При цьому майже у 3 тисячах проваджень щодо боргів не визначено регіон.

Інфографіка PaySpace Magazine

Інфографіка PaySpace Magazine

Серед організаційно-правових форм (ОПФ) найбільшими боржниками є держпідприємства та акціонерні товариства — понад 11 та 9 тис. проваджень або 33,8% та 28,8% від усіх боргів відповідно.

На третьому місці ТОВ — 4,9 тис. або 14,2%. На дочірні та комунальні підприємства припадає відповідно 12,5% та 4,3% усіх боргів.

Найбільше заборгували своїм працівникам у Сумському машинобудівному науково-виробничому об’єднанні — 4 071 провадження або 11,8% від загальної кількості. Водночас на різні дочірні підприємства Облавтодора загалом припадає 9,7% від загальної кількості боргів по зарплатах: 3,3 тис. проваджень.

Читайте також: Найбільша текстильна компанія України отримала грант від USAID

Інфографіка PaySpace Magazine

Інфографіка PaySpace Magazine

Нагадаємо, за перше півріччя 2024-го в Україні відкрилось понад 18 тис. нових компаній, згідно з даними Єдиного державного реєстру. Найбільше нових підприємств традиційно реєструють у столиці та на заході України.

Із загальної кількості 69,5% або 12,7 тис. є товариствами з обмеженою відповідальністю (ТОВ). На другому місці за популярністю є громадські організації — таких цього року відкрили 9,7% або 1,7 тис.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Іноземні банки блокують операції деяких українських компаній — НБУ

Скільки компанія-розробник monobank сплатила податків за перше півріччя 2024

Що таке керрі-трейд та чому ця стратегія одна з найнебезпечніших

За матеріалами Опендатабот

Рубрики: ГрошіКомпаніїНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнес
Читайте нас у Telegram
google news
Новини по темі
Перспективи Proptech: виклики та тенденції, що визначають майбутнє галузі 26.08.2024

Перспективи Proptech: виклики та тенденції, що визначають майбутнє галузі
Скільки нових компаній з'явилось в Україні цього року — Опендатабот 23.08.2024

Скільки нових компаній з'явилось в Україні цього року — Опендатабот
Скільки отримали підприємці за грантовою програмою EU4Business 22.08.2024

Скільки отримали підприємці за грантовою програмою EU4Business
Зеленський анонсував додаткові кроки щодо детінізації бізнесу 22.08.2024

Зеленський анонсував додаткові кроки щодо детінізації бізнесу
Аврора викупила логістичний комплекс у Dragon Capital 22.08.2024

Аврора викупила логістичний комплекс у Dragon Capital
Найбільша текстильна компанія України отримала грант від USAID 21.08.2024

Найбільша текстильна компанія України отримала грант від USAID
Вибір редакції
Всі
Коли варто продавати акції? Поради від інвестиційного експерта Біржового університету Микити Гуппала
ТОП статей 23.08.2024

Коли варто продавати акції? Поради від інвестиційного експерта Біржового університету Микити Гуппала

 Що таке A2A-платежі та чому їх популярність стрімко зростає — огляд
ТОП статей 23.08.2024

Що таке A2A-платежі та чому їх популярність стрімко зростає — огляд
Останні новини
Сьогодні  13:40

Apple незабаром презентує нові гаджети: коли почнуться продажі

 Сьогодні  13:00

Ethereum обжене Біткоїн у найближчі 5 років — екскерівник Coinbase

 Сьогодні  12:20

Віталік Бутерін назвав, чим загрожує Європі арешт Дурова

 Сьогодні  11:40

Скільки компаній в Україні заборгували зарплату працівникам — Опендатабот

 Сьогодні  11:00

Microsoft випустила нові ШІ-моделі, які перевершують аналоги від Google та OpenAI

 Сьогодні  10:20

Антимонопольний комітет оштрафував компанію на 450 тисяч грн

 Сьогодні  9:40

Перспективи Proptech: виклики та тенденції, що визначають майбутнє галузі

 Всі новини
credit link image