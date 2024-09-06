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Які банки отримали найбільший прибуток з початку року — Опендатабот

06.09.2024 11:00
Дарія Шуть
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Банки в Україні за сім місяців цього року сплатили вже майже вдвічі більше податку на прибуток, ніж у попередньому. Водночас прибутки банків зросли майже на чверть

Які банки отримали найбільший прибуток з початку року — Опендатабот

Фото: freepik.com

Українські банки заробили 119,4 млрд грн за сім місяців 2024-го згідно з даними Нацбанку. Це на 22% більше, ніж за аналогічний період торік (97,53 млрд грн). Чистий прибуток банків після оподаткування склав 93 млрд грн.

Водночас зростає й обсяг сплаченого податку на прибуток. Цьогоріч сума зросла до 25,83 млрд грн, або у 1,8 раза. Навіть попри збільшення податків, чистий прибуток все одно більший на 13%, аніж торік: 93,61 млрд грн проти 83,18 млрд грн.

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Наразі в Україні працює 62 банки, їх кількість зменшилась на один після того, як Альпарі Банк відкликав ліцензію за власним бажанням. Із загальної кількості 8 отримали збитки.

На топ-10 банків припадає 86% від сукупного прибутку, а саме 80,13 млрд грн.

Інфографіка PaySpace Magazine

Інфографіка PaySpace Magazine

Найбільше заробив ПриватБанк — 37,16 млрд грн або майже 40% від прибутку всіх банків, тим самим зберігши лідерство. На другій сходинці залишається Ощадбанк з показниками 11 млрд грн або 11,8%.

Трійку лідерів закриває Райффайзен Банк, який заробив з початку року 4,87 млрд грн (5,2% від прибутку всіх банків). У 2023-му він був на шостому місці.

На четверту сходинку з десятої піднявся Укрексімбанк (4,74 млрд грн або 5,1%), а п’ятим став ПУМБ (4,24 млрд грн або 4,5%).

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Державні банки

На казені банки припадає 63% від загального прибутку усіх банків.

Стабільно лідирує ПриватБанк: 37,16 млрд грн прибутку після оподаткування. Це на 8% більше, ніж торік. Витрати банку на податки виросли у 1,5 раза та склали 12,13 млрд грн.

Загалом 5 із 6 державних банків за цей період отримали сукупний прибуток у розмірі 58,84 млрд грн, а витрати на податки склали 14,6 млрд грн.

Інфографіка PaySpace Magazine

Інфографіка PaySpace Magazine

Іноземні банки

Банки з іноземним капіталом заробили за сім місяців 21,4 млрд грн. Це на 9% більше, ніж за аналогічний період того року.

Податок на прибуток банків цієї групи виріс в 1,7 раза цьогоріч та сягнув 7,26 млрд грн. Наразі на них припадає 23% від сукупного прибутку усіх банків.

Райффайзен Банк залишився лідером цієї групи: 4,87 млрд грн. Це на 28% більше, ніж за відповідний період торік. Витрати на податки банку зросли вдвічі та склали 1,63 млрд грн.

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Інфографіка PaySpace Magazine

Інфографіка PaySpace Magazine

Приватні банки

Сукупний прибуток банків з приватним капіталом зріс на 29% — до 13,39 млрд грн. Відповідно, податки зросли вдвічі: до 3,95 млрд грн. Наразі на цю групу банків припадає 14% сукупного прибутку.

Лідером групи є ПУМБ — 4,24 млрд грн. Водночас найбільший приріст серед усіх банків країни показав МТБ банк: аж у 13 разів, до 539,8 млн грн.

Інфографіка PaySpace Magazine

Інфографіка PaySpace Magazine

Нагадаємо, Міністерство фінансів України, Національний банк України (НБУ) та Міжнародний валютний фонд (МВФ) виступили проти підвищення податку на прибуток для банків до 50%.

Раніше у податковий законопроєкт внесли ряд змін. Крім податку для банків планується додати підвищення ставки податку на прибуток для фінансових компаній до 25% та щомісячну звітність по податку на доходи фізичних осіб.

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