Які банки отримали найбільший прибуток з початку року — Опендатабот

Банки в Україні за сім місяців цього року сплатили вже майже вдвічі більше податку на прибуток, ніж у попередньому. Водночас прибутки банків зросли майже на чверть

Українські банки заробили 119,4 млрд грн за сім місяців 2024-го згідно з даними Нацбанку. Це на 22% більше, ніж за аналогічний період торік (97,53 млрд грн). Чистий прибуток банків після оподаткування склав 93 млрд грн.

Водночас зростає й обсяг сплаченого податку на прибуток. Цьогоріч сума зросла до 25,83 млрд грн, або у 1,8 раза. Навіть попри збільшення податків, чистий прибуток все одно більший на 13%, аніж торік: 93,61 млрд грн проти 83,18 млрд грн.

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Наразі в Україні працює 62 банки, їх кількість зменшилась на один після того, як Альпарі Банк відкликав ліцензію за власним бажанням. Із загальної кількості 8 отримали збитки.

На топ-10 банків припадає 86% від сукупного прибутку, а саме 80,13 млрд грн.

Найбільше заробив ПриватБанк — 37,16 млрд грн або майже 40% від прибутку всіх банків, тим самим зберігши лідерство. На другій сходинці залишається Ощадбанк з показниками 11 млрд грн або 11,8%.

Трійку лідерів закриває Райффайзен Банк, який заробив з початку року 4,87 млрд грн (5,2% від прибутку всіх банків). У 2023-му він був на шостому місці.

На четверту сходинку з десятої піднявся Укрексімбанк (4,74 млрд грн або 5,1%), а п’ятим став ПУМБ (4,24 млрд грн або 4,5%).

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Державні банки

На казені банки припадає 63% від загального прибутку усіх банків.

Стабільно лідирує ПриватБанк: 37,16 млрд грн прибутку після оподаткування. Це на 8% більше, ніж торік. Витрати банку на податки виросли у 1,5 раза та склали 12,13 млрд грн.

Загалом 5 із 6 державних банків за цей період отримали сукупний прибуток у розмірі 58,84 млрд грн, а витрати на податки склали 14,6 млрд грн.

Іноземні банки

Банки з іноземним капіталом заробили за сім місяців 21,4 млрд грн. Це на 9% більше, ніж за аналогічний період того року.

Податок на прибуток банків цієї групи виріс в 1,7 раза цьогоріч та сягнув 7,26 млрд грн. Наразі на них припадає 23% від сукупного прибутку усіх банків.

Райффайзен Банк залишився лідером цієї групи: 4,87 млрд грн. Це на 28% більше, ніж за відповідний період торік. Витрати на податки банку зросли вдвічі та склали 1,63 млрд грн.

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Приватні банки

Сукупний прибуток банків з приватним капіталом зріс на 29% — до 13,39 млрд грн. Відповідно, податки зросли вдвічі: до 3,95 млрд грн. Наразі на цю групу банків припадає 14% сукупного прибутку.

Лідером групи є ПУМБ — 4,24 млрд грн. Водночас найбільший приріст серед усіх банків країни показав МТБ банк: аж у 13 разів, до 539,8 млн грн.

Нагадаємо, Міністерство фінансів України, Національний банк України (НБУ) та Міжнародний валютний фонд (МВФ) виступили проти підвищення податку на прибуток для банків до 50%.

Раніше у податковий законопроєкт внесли ряд змін. Крім податку для банків планується додати підвищення ставки податку на прибуток для фінансових компаній до 25% та щомісячну звітність по податку на доходи фізичних осіб.

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За матеріалами Опендатабот