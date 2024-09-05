Рада ухвалила законопроєкт про особливості приватизації банків

Ухвалений в першому читанні проєкт закону був обов’язковою вимогою Світового банку для продовження фінансування. Він покликаний знизити вплив держави у банківській сфері

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт №11474 про особливості продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків. «За» проголосували 249 нардепів при 226 необхідних.

Про це повідомив народний депутат, заступник голови парламентської комісії з питань фінансів Ярослав Железняк в Telegram. Він зазначив, що проєкт закону повинні ухвалити і в другому читанні вже до кінця вересня.

Нагадаємо, наприкінці серпня профільний комітет ВР рекомендував прийняти законопроєкт за основу. Головна його мета — зменшити присутність держави на банківському рину. Документ є вимогою в DPL Світового банку та програмі Міжнародного валютного фонду (МВФ).

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У пояснювальній записці до законопроєкту йдеться, що він дозволить встановити чітку процедуру продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків. А також здійснити продаж пакетів акцій таких банків для скорочення частки державної власності в банківському секторі України. Це сприятиме його розвитку та забезпечить надходження коштів від такого продажу до держбюджету.

Зокрема, законопроєкт містить такі новації:

розширення кола потенційних інвесторів, продаж яким готова розглянути держава;

дозвіл на продаж будь-якої частки держави у банку (а не лише 100% акцій держави, як передбачено у чинному законі);

підвищення вимог до юридичних осіб, які можуть залучатися державою як фінансові радники з продажу;

включення міжнародних донорів до участі у процедурі відбору фінансових радників з продажу та процедурі самого продажу;

оновлення правил щодо визначення ціни та проведення аукціону відповідно до рекомендацій Світового банку;

врахування вірогідності, що в аукціоні може брати участь лише один потенційний інвестор;

приведення вимог до договору купівлі-продажу у відповідність до ринкових практик;

запобігання негативного впливу на процедуру продажу (наприклад, зупинку продажу) з боку колишніх бенефіціарних власників (актуально для Sense Bank) чи поточних міноритарних акціонерів (актуально для Укргазбанку).

Нагадаємо, Міністерство фінансів України, Національний банк України (НБУ) та Міжнародний валютний фонд (МВФ) виступили проти підвищення податку на прибуток для банків до 50%.

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