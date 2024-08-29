Влада знизить вплив у банківській сфері на вимогу МВФ — законопроєкт

Профільний комітет Верховної Ради рекомендував прийняти за основу законопроєкт про особливості продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків

Головна ціль цього закону — зменшити присутність держави на банківському рину. Документ є вимогою в DPL Світового банку та програмі Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Законопроєкт №11474 був зареєстрований 12 серпня. У пояснювальній записці йдеться, що він дозволить встановити чітку процедуру продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків. А також здійснити продаж пакетів акцій таких банків для скорочення частки державної власності в банківському секторі України. Це сприятиме його розвитку та забезпечить надходження коштів від такого продажу до держбюджету.

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Які зміни передбачає документ

Як повідомляє народний депутат, заступник голови парламентської комісії з питань фінансів Ярослав Железняк в Telegram, законопроєкт містить такі новації:

розширення кола потенційних інвесторів, продаж яким готова розглянути держава;

дозвіл на продаж будь-якої частки держави у банку (а не лише 100% акцій держави, як передбачено у чинному законі);

підвищення вимог до юридичних осіб, які можуть залучатися державою у якості фінансових радників з продажу;

включення міжнародних донорів до участі у процедурі відбору фінансових радників з продажу та процедурі самого продажу;

оновлення правил щодо визначення ціни та проведення аукціону відповідно до рекомендацій Світового банку;

врахування вірогідності, що в аукціоні може брати участь лише один потенційний інвестор;

приведення вимог до договору купівлі-продажу у відповідність до ринкових практик;

запобігання негативного впливу на процедуру продажу (наприклад, зупинку продажу) з боку колишніх бенефіціарних власників (актуально для Sense Bank) чи поточних міноритарних акціонерів (актуально для Укргазбанку).

У картці документа на сайті ВР також наголошується, що необхідність внесення змін до закону про продаж обумовлена змінами, що відбулися у законодавстві України, у тому числі стосовно санкційної політики в умовах війни з метою недопущення до участі у конкурсі з продажу осіб, які пов’язані з державами, що здійснювали/здійснюють збройну агресії проти України, та на яких були накладені санкції.

Нагадаємо, Міністерство фінансів України, Національний банк України (НБУ) та Міжнародний валютний фонд (МВФ) виступили проти підвищення податку на прибуток для банків до 50%.

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За матеріалами delo.ua