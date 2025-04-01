Стартував відбір стартапів на участь у конференції Latitude59 у Таллінні

Залучіть інвестиції на розвиток технологічного продукту. Беріть участь у відборі стартапів на конференцію Latitude59 у Таллінні
Про це повідомила пресслужба Мінцифри.
Зазначається, що Latitude59 — одна з найбільших технологічних конференцій Північної Європи. Щороку подію відвідує 3 000 стартапів, корпорацій, інвесторів та лідери думок із 60+ країн світу. Минулого року на конференції переміг український стартап Beholder — він отримав головний приз та залучив 600 000 євро фінансування.
Цьогоріч організатори відберуть 9 стартапів, які поїдуть на конференцію до Таллінна, яка відбудеться з 21 до 23 травня. Подавайтеся на відбір, якщо ваш стартап:
- зареєстрований і працює в Україні та позиціонує себе як український;
- має MVP та початковий traction;
- уже залучає інвестиції або планує це зробити протягом наступних 6–12 місяців;
- працює в пріоритетних для конференції нішах — Energy & Environment, AgriFood, HealthTech, dual-use.
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Встигніть податися на відбір до 13 квітня за посиланням.
«Долучайтеся до відбору та отримайте шанс залучити тисячні інвестиції у свій продукт, — зазначають у Мінцифри. — Участь української делегації організована Міністерством цифрової трансформації України, Українським фондом стартапів, Techosystem, YEP Accelerator, Mission Possible та Seeds of Bravery».
Що дає участь у Latitude59 для українських стартапів:
- Пітч перед топовими інвесторами Балтії, які активно полюють на найперспективніші українські стартапи для інвестицій та партнерств.
- Презентація стартапу на національному стенді України.
- Участь в українських сайд-івентах та демо-днях, організованих для створення нових бізнес-зв’язків і залучення інвестицій.
- Вихід на глобальну стартап-сцену: інсайти, прямий доступ до інвесторів та нові можливості для масштабування.
Де та коли: 21-23 травня 2025; Таллінн, Естонія.
Детальніше про Latitude59 2025 — за посиланням.
Що отримають відібрані учасники?
- Квитки для команди на Latitude59.
- Індивідуальне місце для представлення на українському стенді.
- Доступ до міжнародної нетворкінг-платформи для пошуку партнерів та клієнтів.
- Участь у сайд-івентах української делегації: зустрічі з інвесторами, представниками влади та лідерами індустрії.
Нагадаємо, що українські стартапи можуть отримати $25 000 у рамках програми Mission Possible. Ініціатива, що реалізується за підтримки Ukraine-Moldova American Enterprise Fund, спрямована на розвиток українських стартапів та їхню підготовку до залучення інвестицій. Учасники зможуть отримати грант у розмірі $25 000, а також доступ до унікальних навчальних можливостей.
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