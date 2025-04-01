Стартував відбір стартапів на участь у конференції Latitude59 у Таллінні

Залучіть інвестиції на розвиток технологічного продукту. Беріть участь у відборі стартапів на конференцію Latitude59 у Таллінні

Про це повідомила пресслужба Мінцифри.

Зазначається, що Latitude59 — одна з найбільших технологічних конференцій Північної Європи. Щороку подію відвідує 3 000 стартапів, корпорацій, інвесторів та лідери думок із 60+ країн світу. Минулого року на конференції переміг український стартап Beholder — він отримав головний приз та залучив 600 000 євро фінансування.

Цьогоріч організатори відберуть 9 стартапів, які поїдуть на конференцію до Таллінна, яка відбудеться з 21 до 23 травня. Подавайтеся на відбір, якщо ваш стартап:

зареєстрований і працює в Україні та позиціонує себе як український;

має MVP та початковий traction;

уже залучає інвестиції або планує це зробити протягом наступних 6–12 місяців;

працює в пріоритетних для конференції нішах — Energy & Environment, AgriFood, HealthTech, dual-use.

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Встигніть податися на відбір до 13 квітня за посиланням.

«Долучайтеся до відбору та отримайте шанс залучити тисячні інвестиції у свій продукт, — зазначають у Мінцифри. — Участь української делегації організована Міністерством цифрової трансформації України, Українським фондом стартапів, Techosystem, YEP Accelerator, Mission Possible та Seeds of Bravery».

Що дає участь у Latitude59 для українських стартапів:

Пітч перед топовими інвесторами Балтії, які активно полюють на найперспективніші українські стартапи для інвестицій та партнерств.

Презентація стартапу на національному стенді України.

Участь в українських сайд-івентах та демо-днях, організованих для створення нових бізнес-зв’язків і залучення інвестицій.

Вихід на глобальну стартап-сцену: інсайти, прямий доступ до інвесторів та нові можливості для масштабування.

Де та коли: 21-23 травня 2025; Таллінн, Естонія.

Детальніше про Latitude59 2025 — за посиланням.

Що отримають відібрані учасники?

Квитки для команди на Latitude59.

Індивідуальне місце для представлення на українському стенді.

Доступ до міжнародної нетворкінг-платформи для пошуку партнерів та клієнтів.

Участь у сайд-івентах української делегації: зустрічі з інвесторами, представниками влади та лідерами індустрії.

Нагадаємо, що українські стартапи можуть отримати $25 000 у рамках програми Mission Possible. Ініціатива, що реалізується за підтримки Ukraine-Moldova American Enterprise Fund, спрямована на розвиток українських стартапів та їхню підготовку до залучення інвестицій. Учасники зможуть отримати грант у розмірі $25 000, а також доступ до унікальних навчальних можливостей.

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