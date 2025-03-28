Українські стартапи запрошують взяти участь в акселераційній програмі XFactory Ukraine

Провідна глобальна мережа професійних послуг Forvis Mazars in Ukraine запускає власний корпоративний акселератор XFactory Ukraine, створений для підтримки українських стартапів та інноваційних підприємців

Наразі відкрито прийом заявок, повідомляє Український фонд стартапів (USF) у своєму Telegram.

Компанія пропонує стартапам свою глобальну експертизу, персональний стратегічний коучинг та можливості для нетворкінгу, щоб допомогти їм масштабуватися швидше та виходити на міжнародні ринки.

Що чекає на учасників:

5-місячна акселераційна програма — повністю безкоштовно. Жодних фінансових зобов’язань чи передачі частки бізнесу;

доступ до провідних експертів: знання та досвід у сферах стратегії, фінансів, оподаткування та інших ключових напрямів;

персональний коучинг від менторів та підтримка міжнародних експертів;

доступ до глобальної мережі Forvis Mazars: контакти з лідерами галузі та потенційними партнерами;

зростання та масштабування з особливим фокусом на ринки Франції та Німеччини;

нетворкінг та впізнаваність.

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«Якщо ви прагнете розвивати свій стартап та виходити на нові ринки — долучайтеся до XFactory Ukraine, щоб отримати підтримку від провідних глобальних експертів та доступ до екосистеми партнерів, готових допомогти вашому бізнесу зростати і масштабуватися», — пишуть в USF.

Подати заявку можна до 27 квітня — за посиланням.

Нагадаємо, що українські стартапи можуть отримати $25 000 у рамках програми Mission Possible. Ініціатива, що реалізується за підтримки Ukraine-Moldova American Enterprise Fund, спрямована на розвиток українських стартапів та їхню підготовку до залучення інвестицій. Учасники зможуть отримати грант у розмірі $25 000, а також доступ до унікальних навчальних можливостей.

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