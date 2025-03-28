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Українські стартапи запрошують взяти участь в акселераційній програмі XFactory Ukraine

28.03.2025 10:20
Ольга Деркач
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Провідна глобальна мережа професійних послуг Forvis Mazars in Ukraine запускає власний корпоративний акселератор XFactory Ukraine, створений для підтримки українських стартапів та інноваційних підприємців

Українські стартапи запрошують взяти участь в акселераційній програмі XFactory Ukraine

Українські стартапи запрошують взяти участь в акселераційній програмі XFactory Ukraine Фото: t.me/usfofficial

Наразі відкрито прийом заявок, повідомляє Український фонд стартапів (USF) у своєму Telegram.

Компанія пропонує стартапам свою глобальну експертизу, персональний стратегічний коучинг та можливості для нетворкінгу, щоб допомогти їм масштабуватися швидше та виходити на міжнародні ринки.

Що чекає на учасників:

  • 5-місячна акселераційна програма — повністю безкоштовно. Жодних фінансових зобов’язань чи передачі частки бізнесу;
  • доступ до провідних експертів: знання та досвід у сферах стратегії, фінансів, оподаткування та інших ключових напрямів;
  • персональний коучинг від менторів та підтримка міжнародних експертів;
  • доступ до глобальної мережі Forvis Mazars: контакти з лідерами галузі та потенційними партнерами;
  • зростання та масштабування з особливим фокусом на ринки Франції та Німеччини;
  • нетворкінг та впізнаваність.

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«Якщо ви прагнете розвивати свій стартап та виходити на нові ринки — долучайтеся до XFactory Ukraine, щоб отримати підтримку від провідних глобальних експертів та доступ до екосистеми партнерів, готових допомогти вашому бізнесу зростати і масштабуватися», — пишуть в USF.

Подати заявку можна до 27 квітня — за посиланням.

Нагадаємо, що українські стартапи можуть отримати $25 000 у рамках програми Mission Possible. Ініціатива, що реалізується за підтримки Ukraine-Moldova American Enterprise Fund, спрямована на розвиток українських стартапів та їхню підготовку до залучення інвестицій. Учасники зможуть отримати грант у розмірі $25 000, а також доступ до унікальних навчальних можливостей.

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Рубрики: СтартапиСвітНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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Українські стартапи запрошують взяти участь в акселераційній програмі XFactory Ukraine

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