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Стартував відбір компаній для участі у Бізнес-ярмарку на Ukraine Recovery Conference 2025 в Римі

28.03.2025 14:00
Микола Деркач
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Міністерство економіки України оголосило відкритий конкурс для приватних українських компаній, які бажають представити свої інвестиційні проєкти на міжнародному рівні. Відібрані компанії отримають можливість взяти участь у Бізнес-ярмарку (Business Fair) що відбудеться в межах Конференції з відновлення України (URC) 10-11 липня 2025 року в Римі, Італія

Стартував відбір компаній для участі у Бізнес-ярмарку на Ukraine Recovery Conference 2025 в Римі

Стартував відбір компаній для участі у Бізнес-ярмарку на Ukraine Recovery Conference 2025 в Римі Фото: freepik.com

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

Бізнес-ярмарок проходитиме паралельно з основною програмою Конференції. Загалом на заході буде представлено 120 стендів (30 міжнародних компаній, 30 італійських компаній, 30 українських компаній та 30 стендів від представників регіонів України).

«Бізнес-ярмарок на URC2025 — це унікальна можливість для українських підприємств продемонструвати свій потенціал міжнародним партнерам та інвесторам. Ми прагнемо представити на цьому потужному майданчику найбільш перспективні інвестиційні проєкти у пріоритетних для відновлення України секторах, аби надалі вони отримали фінансування й були реалізовані», – зазначив Перший заступник Міністра економіки України Олексій Соболев.

Для участі в конкурсному відборі компанії мають відповідати низці критеріїв. Зокрема, це мають бути:

  1. Зареєстровані в Україні підприємства приватної форми власності з українськими бенефіціарами, які успішно працюють не менше 3 років.
  2. Працюють в одному з таких секторів:
  • енергетика / відновлювальна енергетика;
  • інфраструктура / транспорт / логістика;
  • оборонний сектор / стратегічна промисловість;
  • виробництво / переробка / агропромисловість;
  • критичні матеріали / галузь видобутку корисних копалин;
  • інновації / високі технології / цифрові технології.

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Додатковими критеріями відбору учасників є:

  • не працюють у країні-агресорі;
  • створення продуктів з доданою вартістю;
  • наявність успішно реалізованих проєктів та готовність їх презентувати;
  • наявність щонайменше одного інвестиційного проєкту, що пройшов міжнародну юридичну та фінансову перевірку;
  • наявність представників компанії, які вільно володіють англійською мовою;
  • перевага надається компаніям, які ведуть фінансову звітність за міжнародними стандартами (IFRS).

Відібрані компанії зможуть направити двох представників на Бізнес-ярмарок, витрати на проїзд і проживання вони покривають самостійно. Участь у Бізнес-ярмарку не гарантує участі на основній платформі Конференції з відновлення.

Важливою умовою для презентації інвестиційних проєктів під час Бізнес-ярмарку є також подання даних щодо інвестиційних проєктів на Інвестиційний порталпортал.

Заявки приймаються до 20 квітня 2025 року включно через спеціальну форму.

Довідково: конференція з відновлення України (URC) – це щорічний міжнародний захід, спрямований на координацію зусиль міжнародної спільноти щодо відбудови України. У 2025 році конференція відбудеться 10-11 липня в Римі, Італія.

Нагадаємо, що українські стартапи можуть отримати $25 000 у рамках програми Mission Possible. Ініціатива, що реалізується за підтримки Ukraine-Moldova American Enterprise Fund, спрямована на розвиток українських стартапів та їхню підготовку до залучення інвестицій. Учасники зможуть отримати грант у розмірі $25 000, а також доступ до унікальних навчальних можливостей.

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Рубрики: СтартапиСвітНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніПодіїБізнес
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