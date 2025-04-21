Розпочався відбір стартапів для участі в конференції Nexus Luxembourg 2025

Nexus — топова технологічна виставка інновацій, яка цьогоріч збере 6 500 учасників, 300 стартапів та 200 спікерів з усього світу. Для українських стартапів це чудова можливість налагодити контакти з європейськими бізнесами та інвесторами та продемонструвати свою експертність у панельних дискусіях

Про це повідомила пресслужба Мінцифри.

Конференція відбудеться 17-18 червня в Люксембурзі. Основні теми заходу — штучний інтелект, передові технології та бізнес.

«Шукаємо 10 українських стартапів, які хочуть представити свої інновації та побудувати партнерства з топовими світовими гравцями», — йдеться в повідомленні Міністерства цифрової трансформації України.

Долучайтеся, якщо ваш стартап:

працює в напрямах ШІ, кібербезпеки, космосу, фінтеху, робототехніки;

має traction, клієнтів, залучені інвестиції;

має розроблений робочий прототип — для hardware-стартапів;

позиціонує себе як український, зареєстрований та працює в Україні.

Встигніть подати заявку до 4 травня. Деталі заходу та форма реєстрації — за посиланням.

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Участь української делегації організована Міністерством цифрової трансформації України, Українським фондом стартапів, Люксембурзько-Українською торговою палатою, Luxinnovation та Seeds of Bravery.

Нагадаємо, що також стартував відбір стартапів для участі у конференції The Next Web Conference в Амстердамі. Це одна з найвпливовіших технологічних конференцій Європи, яка формує вектор розвитку інновацій, цифрової трансформації та проривних технологій. Україна вперше візьме участь у події, для наших стартапів це крутий шанс залучити інвестиції та знайти партнерства.

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