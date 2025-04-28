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Українські стартапи можуть отримати до $60 000 на розвиток: умови

28.04.2025 18:20
Микола Деркач
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Формування та розвиток українських стартапів, особливо технологічних, — одна з надважливих задач для держави. Саме тому відповідальні органи організовують та сприяють проведенню різних менторських та інвестиційних програм, конференцій та заходів, серед яких і ІТ Arena Startup Competition 2025

Українські стартапи можуть отримати до $60 000 на розвиток: умови

Українські стартапи можуть отримати до $60 000 на розвиток: умови Фото: t.me/mintsyfra

Про це повідомила пресслужба Мінцифри.

«Залучайте до $3 000 000 на розвиток техностартапів — реєструйтеся на ІТ Arena Startup Competition 2025», — йдеться у повідомленні Міністерства цифрової трансформації України.

Зазначається, що змагання традиційно відбудеться у рамках найбільшої англомовної технологічної конференції України — IT Arena. Щороку на заході збираються підприємці, фаундери, ІТ-фахівці, бізнес-аналітики та всі, хто цікавиться технологіями.

Стартапи змагатимуться у двох категоріях — основній та defense tech за $60 000 від Фонду розвитку інновацій, а також за інвестиційний фонд, який уже сягнув $3 000 000.

Реєструйтеся на Startup Competition 2025, якщо ваш стартап:

  • заснований не раніше 2020 року;
  • має демоверсію продукту та перші показники;
  • залучив до $5 мільйонів зовнішніх інвестицій;
  • не пов’язаний з рф чи білоруссю та не під санкціями.

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«Також приймаємо заявки від інвесторів, іноземних компаній та менторів, які хочуть долучитися до заходу: поспілкуватися зі стартапами, представити власний стенд чи надати експертизу онлайн або офлайн», — йдеться у повідомленні Мінцифри.

Конференція відбудеться офлайн з 26 до 28 вересня у Львові.

Встигніть податися до 28 червня 2025 року. Деталі та форма аплікації за посиланням.

Startup Competition організовується Львівським ІТ Кластером та Фондом розвитку інновацій.

Українські стартапи можуть отримати до $60 000 на розвиток: умови

Фото: itarena.ua/

Раніше ми писали, що розпочався відбір стартапів для участі в конференції Nexus Luxembourg 2025.

Нагадаємо, що також стартував відбір стартапів для участі у конференції The Next Web Conference в Амстердамі. Це одна з найвпливовіших технологічних конференцій Європи, яка формує вектор розвитку інновацій, цифрової трансформації та проривних технологій. Україна вперше візьме участь у події, для наших стартапів це крутий шанс залучити інвестиції та знайти партнерства.

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Рубрики: СтартапиГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнес
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