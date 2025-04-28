Українські стартапи можуть отримати до $60 000 на розвиток: умови

Формування та розвиток українських стартапів, особливо технологічних, — одна з надважливих задач для держави. Саме тому відповідальні органи організовують та сприяють проведенню різних менторських та інвестиційних програм, конференцій та заходів, серед яких і ІТ Arena Startup Competition 2025

Про це повідомила пресслужба Мінцифри.

«Залучайте до $3 000 000 на розвиток техностартапів — реєструйтеся на ІТ Arena Startup Competition 2025», — йдеться у повідомленні Міністерства цифрової трансформації України.

Зазначається, що змагання традиційно відбудеться у рамках найбільшої англомовної технологічної конференції України — IT Arena. Щороку на заході збираються підприємці, фаундери, ІТ-фахівці, бізнес-аналітики та всі, хто цікавиться технологіями.

Стартапи змагатимуться у двох категоріях — основній та defense tech за $60 000 від Фонду розвитку інновацій, а також за інвестиційний фонд, який уже сягнув $3 000 000.

Реєструйтеся на Startup Competition 2025, якщо ваш стартап:

заснований не раніше 2020 року;

має демоверсію продукту та перші показники;

залучив до $5 мільйонів зовнішніх інвестицій;

не пов’язаний з рф чи білоруссю та не під санкціями.

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«Також приймаємо заявки від інвесторів, іноземних компаній та менторів, які хочуть долучитися до заходу: поспілкуватися зі стартапами, представити власний стенд чи надати експертизу онлайн або офлайн», — йдеться у повідомленні Мінцифри.

Конференція відбудеться офлайн з 26 до 28 вересня у Львові.

Встигніть податися до 28 червня 2025 року. Деталі та форма аплікації за посиланням.

Startup Competition організовується Львівським ІТ Кластером та Фондом розвитку інновацій.

Раніше ми писали, що розпочався відбір стартапів для участі в конференції Nexus Luxembourg 2025.

Нагадаємо, що також стартував відбір стартапів для участі у конференції The Next Web Conference в Амстердамі. Це одна з найвпливовіших технологічних конференцій Європи, яка формує вектор розвитку інновацій, цифрової трансформації та проривних технологій. Україна вперше візьме участь у події, для наших стартапів це крутий шанс залучити інвестиції та знайти партнерства.

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