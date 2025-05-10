Українські стартапи можуть отримати до €600 000 інвестицій на Latitude59

З 21 до 23 травня у Таллінні відбудеться Latitude59 — одна з найбільших технологічних конференцій Північної Європи. Щороку подію відвідують тисячі учасників — стартапи, інвестори та представники великих міжнародних корпорацій

Про це повідомила пресслужба Мінцифри.

За результатами відбору 9 українських стартапів увійшли до складу національної делегації. Серед них — 5 defense-tech та 4 цивільні стартапи.

Участь у конференції дасть змогу стартапам:

презентувати свої продукти на міжнародній арені;

налагодити партнерства з інвесторами;

заявити про себе на головній сцені конференції;

поборотися за головний приз у €600 000.

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У Мінцифри нагадали, що минулого року на конференції переміг український стартап Beholder — він отримав головний приз та залучив €600 000 фінансування.

«Бажаємо цьогорічним учасникам конференції не меншого успіху! Участь української делегації організована Міністерством цифрової трансформації України, Українським фондом стартапів, Techosystem, YEP Accelerator, Mission Possible та Seeds of Bravery», — йдеться у повідомленні.

Раніше ми також писали, що українські стартапи можуть отримати $1 млн у рамках міжнародного конкурсу Startup World Cup 2025.

«Українські стартапи можуть отримати шанс запітчити свою ідею в Кремнієвій долині та отримати $1 000 000 на розвиток. Долучайтеся до найбільшого у світі пітч-конкурсу Startup World Cup 2025», — пише Федоров.

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