Держава готує підґрунтя для продажу Сенс Банку та Укргазбанку

21.08.2025 10:10
Микола Деркач

Рада з фінансової стабільності ухвалила рішення про надання висновку щодо впливу продажу пакетів акцій банків державного сектору

Фото: bank.gov.ua

Про це повідомила пресслужба Національного банку України.

Зазначається, що у пункті 57 Меморандуму про економічну та фінансову політику від 19 червня 2025 року передбачено зменшення частки держави в банківському секторі шляхом підготовки пакетів акцій, що належать державі в статутному капіталі системно важливих банків АТ «Сенс Банк» та АБ «Укргазбанк» до продажу.

Відповідно до Закону України «Про особливості продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків» (далі – Закон) перший етап підготовки пакетів акцій банку до продажу розпочинається з прийняття урядом рішення про таку підготовку на основі висновку Ради з фінансової стабільності (далі – РФС) щодо впливу такого продажу на фінансовий стан та стабільність банківської системи.

РФС на засіданні 14 серпня 2025 року відповідно до положень Закону обговорила відповідні ризики щодо впливу продажу АТ «Сенс Банк» та АБ «Укргазбанк» на фінансовий стан та стабільність банківської системи.

Читайте також: Скільки українці витрачають грошей через картки — статистика НБУ

Члени РФС погодилися, що продаж пакетів акцій АТ «Сенс Банк» та АБ «Укргазбанк» не призведе до негативного впливу на фінансовий стан і стабільність банківської системи в межах визначеної Законом процедури продажу.

Члени РФС заявили про підтримку стратегічного завдання зменшення частки держави в банківському секторі шляхом продажу державних банків, однак такий продаж має бути виваженим та спрямованим на підвищення вартості пакетів акцій банків.

Також члени РФС розглянули і обговорили ризики в діяльності державного фінансового сектору, зокрема в частині його небанківського сегмента.

Крім того, РФС оновила склад робочих груп з фінансового розвитку та з розвитку внутрішнього боргового ринку з огляду на оновлення складу уряду.

Рейтинг найбільших та найкращих банків світу

Чого очікувати від впровадження відкритого банкінгу в Україні: переваги, ризики та прогнози експертів

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у липні 2025 — аналітика

