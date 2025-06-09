Державний банк та Новояворівська міська рада підписали меморандум про співпрацю

Український державний Sense Bank заявив про підписання меморандуму про співпрацю з Новояворівською міською радою. Відповідна новина з’явилась на сайті фінустанови

У повідомленні зазначається, що в межах укладеного документа сторони погодились працювати над впровадженням нових фінансових інструментів підтримки мікро-, малого та середнього бізнесу, залученням міжнародних організацій до кредитування суб’єктів господарювання, а також взаємодіяти щодо компенсації процентів за кредитними угодами.

Член правління Sense Bank Андрій Соколов зазначив, що співпраця з міськими та обласними адміністраціями й надалі залишається пріоритетним напрямом у діяльності банку.

«Наша головна мета — зробити підприємництво легким, а фінансові інструменти для бізнесу — доступними для максимальної кількості суб’єктів господарювання. З підписанням цього меморандуму ми відкриваємо нову сторінку у співпраці між Sense Bank та Новояворівською громадою», — підкреслив Андрій Соколов.

Цікаве по темі: Державний Sense Bank оновив функціонал у мобільному застосунку для ФОПів

«Sense Bank є нашим головним партнером у фінансуванні та кредитуванні проєктів з термомодернізації», — додав міський голова Новояворівська Володимир Мацелюх.

Sense Bank — це український системно-важливий банк, 100% акцій якого належать державі в особі Кабінету Міністрів України.

Нагадаємо, що у квітні цього року Sense Bank оголосив про підписання меморандуму з Чернівецькою ОВА.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Яким був перший квартал 2025 року для ОВДП

Sense Bank видав перший кредит на енергообладнання за «5-7-9%»

«Джерело енергії» від Sense Bank: які кредити вітчизняний банк поєднав у одну програму