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Яким був перший квартал 2025 року для ОВДП

29.04.2025 11:22
Ольга Деркач
Новини компанії
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У державному Sense Bank підбили підсумки першого кварталу для ринку ОВДП України. У своєму матеріалі фінансисти зазначають, що облігації внутрішньої державної позики залишаються флагманом в галузі інвестицій серед фізичних осіб в Україні

Яким був перший квартал 2025 року для ОВДП

Так, протягом першого кварталу поточного року українці збільшили обсяги інвестиції в ОВДП на 8,96%, довівши загальну суму вкладень до 85,5 мільярдів гривень (станом на 1 квітня 2025 року). У порівнянні з минулим роком загальний портфель збільшився на 47%. Частка вкладників в ОВДП-клієнтів Sense Bank становить 14,35%.

У банку зауважили, що не змінились і позиції валют в загальному портфелі ОВДП. Так, станом на 1 квітня 2025 року 51% від загального портфеля становлять облігації у гривні, тоді як долар США та євро мають у своєму активні 45,2% і 3,8% відповідно.

Структура загального портфеля ОВДП 

Яким був перший квартал 2025 року для ОВДП

Начальник управління казначейства Sense Bank Олександр Куцовський зазначив, що диджитальні канали придбання ОВДП стають все більш популярними серед інвесторів.

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«В першому кварталі цього року клієнти Sense Bank за допомогою таких каналів, як Sense SuperApp та Дія збільшили обсяги купівлі ОВДП порівняно з 4 кварталом 2024 року, на 24,6% до понад 4,8 млрд грн. Близько 75,0% попиту у наших клієнтів припало на облігації, що номіновані в гривні, та близько 22,5% і 2,5% відповідно — на цінні папери номіновані в доларах США та євро», — розповідає Олександр Куцовський.

Експерт зазначає, що гривневі облігації з терміном погашення до року мають дохідність від 4,50% до 15,60%. Водночас найбільш дохідними залишаються «довгі» облігації з погашенням в червні 2027 року, що можуть принести власнику понад 18,0%.

Нагадаємо, Sense Bank — це український системно-важливий банк, 100% акцій якого належать державі в особі Кабінету Міністрів України.

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Рубрики: БанкиІнвестиціїНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніСенс Банк
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