Яким був перший квартал 2025 року для ОВДП

У державному Sense Bank підбили підсумки першого кварталу для ринку ОВДП України. У своєму матеріалі фінансисти зазначають, що облігації внутрішньої державної позики залишаються флагманом в галузі інвестицій серед фізичних осіб в Україні

Так, протягом першого кварталу поточного року українці збільшили обсяги інвестиції в ОВДП на 8,96%, довівши загальну суму вкладень до 85,5 мільярдів гривень (станом на 1 квітня 2025 року). У порівнянні з минулим роком загальний портфель збільшився на 47%. Частка вкладників в ОВДП-клієнтів Sense Bank становить 14,35%.

У банку зауважили, що не змінились і позиції валют в загальному портфелі ОВДП. Так, станом на 1 квітня 2025 року 51% від загального портфеля становлять облігації у гривні, тоді як долар США та євро мають у своєму активні 45,2% і 3,8% відповідно.

Структура загального портфеля ОВДП

Начальник управління казначейства Sense Bank Олександр Куцовський зазначив, що диджитальні канали придбання ОВДП стають все більш популярними серед інвесторів.

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«В першому кварталі цього року клієнти Sense Bank за допомогою таких каналів, як Sense SuperApp та Дія збільшили обсяги купівлі ОВДП порівняно з 4 кварталом 2024 року, на 24,6% до понад 4,8 млрд грн. Близько 75,0% попиту у наших клієнтів припало на облігації, що номіновані в гривні, та близько 22,5% і 2,5% відповідно — на цінні папери номіновані в доларах США та євро», — розповідає Олександр Куцовський.

Експерт зазначає, що гривневі облігації з терміном погашення до року мають дохідність від 4,50% до 15,60%. Водночас найбільш дохідними залишаються «довгі» облігації з погашенням в червні 2027 року, що можуть принести власнику понад 18,0%.

Нагадаємо, Sense Bank — це український системно-важливий банк, 100% акцій якого належать державі в особі Кабінету Міністрів України.

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