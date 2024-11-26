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Sense Bank приєднався до послуги е-Підприємець

26.11.2024 15:08
Ольга Деркач
Новини компанії
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Про це повідомив банк на своєму офіційному сайті. Відтак, під час реєстрації фізичної особи-підприємця на порталі державних послуг Дія можна автоматично відкрити рахунок у державному Sense Bank. Для цього потрібно обрати відповідну опцію відкриття рахунку в Sense Bank

Sense Bank приєднався до послуги е-Підприємець

У фінустанові зазначають, що для відкриття рахунку ФОП за допомогою порталу Дія потрібно зробити кілька простих кроків:

  • бути клієнтом Sense Bank як фізична особа, або зареєструватися у додатку Sense SuperApp;
  • авторизуватися в особистому кабінеті на порталі Дія, або подати заяву на реєстрацію ФОП та заповнити онлайн форму;
  • обрати опцію відкриття рахунку в Sense Bank;
  • пройти короткий опитувальник від Сенс Банку та ознайомитися з умовами тарифного пакета;
  • підписати анкету-заяву електронним підписом Дія.Підпис. 

Після цих дій сформована заява на відкриття рахунку буде автоматично скерована до банку для онлайн-опрацювання. Результат клієнт побачить в кабінеті на порталі Дія, а також за допомогою sms повідомлення від банку. По завершенню відкриття рахунку ФОП у мобільному додатку Sense Super App одразу стане доступна можливість випуску цифрової бізнес-картки.

Директорка Департаменту малого та середнього бізнесу Sense Bank Яна Шумунова зазначила, що це ще один крок на шляху полегшення життя бізнесу.

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«Розроблячи нові продукти для бізнесу, або долучаючись до існуючих ініціатив ми в першу чергу ставимо собі питання: а чи буде це зручно для нашого клієнта? Послуга е-Підприємець одночасно з онлайн відкриттям рахунків для ФОПів від Sense Bank забезпечують легкий та простий старт підприємницької діяльності для бізнесу. Завдяки поєднанню сучасних державних послуг та Sense SuperApp, який по суті є єдиним банківським додатком для бізнесу та особистих потреб, клієнт може у найкоротший термін скористатись усім функціоналом для ФОПа, наприклад швидко сплачувати податки, отримувати оплати за номером бізнес-картки, за реквізитами IBAN або QR-кодом, продавати валюту онлайн 24/7, переказувати без комісій кошти з рахунку ФОП на особисту картку в один клік, формувати виписки і довідки, замовляти готівку і багато іншого», — підкреслила Яна Шумунова.

Зоряна Стецюк, директор директорату реінжинірингу публічних послуг Мінцифри, сказала, що інтеграція Sense Bank у е-Підприємець є важливим кроком до покращення доступності бізнес-послуг для українців.

«Інтеграція Sense Bank у е-Підприємець — це ще один крок до створення зручного бізнес-середовища для підприємців. Ми робимо все, щоб відкриття рахунків були легкими та доступними для всіх українців, без зайвих перепон просто на порталі Дія», — сказала Стецюк.

Нагадаємо, Sense Bank — це український системно-важливий банк, 100% акцій якого належать державі в особі Кабінету Міністрів України. 

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Рубрики: БанкиНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнесСенс Банк
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