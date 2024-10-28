Sense Bank оновив мобільний застосунок і запустив функцію персональних пропозицій 

Sense Bank оголосив про оновлення власного цифрового застосунку. Відтак Sense SuperApp змінив дизайн й отримав нову унікальну функцію, що дозволить користувачам щодня отримувати індивідуальні акції та пропозиції

Як йдеться у пресрелізі банку, найбільших змін зазнав головний екран застосунку. Його головною новацією стали персональні пропозиції, які створюються щодня на основі вподобань і фінансової активності користувача.

За словами Інни Тютюн, членкині правління, директорки блоків IT та роздрібного бізнесу Sense Bank, майбутнє у сервісі й фінансових продуктах — за персоналізацією та пріоритезацію важливого.

«Ми поставили перед собою задачу — максимально зважено і персоніфіковано підходити до потреб наших користувачів, щоб надавати пропозиції та сервіси, цікаві й вигідні саме для них. Таким чином клієнт отримує найбільшу користь від обслуговування в банку. Під час розробки функції «Персоналізовані пропозиції» ми вивчали досвід трьох великих іноземних банків — HSBC, J.P. Morgan, ICICI Bank Ltd, які вже успішно використовують цей інструмент», — сказала Тютюн.

Також у банку розповіли про інші зміни в мобільному додатку. Зокрема, центральне місце на головному екрані тепер займають картки та рахунки клієнта, які розміщені у вигляді «каруселі». Завдяки оновленому функціоналу їхнє відображення гнучко налаштовується: можна обрати, які продукти показувати, а також порядок їхнього розташування.

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Водночас для користувачів залишається доступною попередня версія Робочого столу зі шаблонами, ярликами та вдосконаленими іконками карток, яку можна побачити, перегорнувши сторінку ліворуч.

Історію подій, де зібрані усі транзакції, перекази, надходження та інша інформація про дії з продуктами, можна побачити, свайпнувши головний екран праворуч.

Щоб спробувати всі нові віджети та оцінити новий інтерфейс застосунку, потрібно оновити версію цифрового банку Sense SuperApp у App Store та Google Play.

Нагадаємо, Sense Bank — один із найбільших державних банків України, який обслуговує близько 3 млн фізичних, 55 тисяч юридичних осіб та 85 тисяч ФОПів у 138 відділеннях по всій країні, а також в мобільному застосунку Sense SuperApp.

У квітні цього року Sense SuperApp став переможцем у номінації Best Mobile Banking за версією премії Ukrainian FinTech Awards 2024. Крім того, у міжнародному рейтингу Business Mobile Banking 2024 цей застосунок увійшов у ТОП-5 кращих цифрових банків для малого та середнього бізнесу в регіоні.

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