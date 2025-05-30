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Sense Bank долучився до одного з наймасштабніших аграрних заходів року

30.05.2025 16:20
Ольга Деркач
PR
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Один із найбільших банків України — Sense Bank — взяв участь у дні поля AGRO CHALLENGE 2025. Подія відбулась 21 та 22 травня поблизу села Дослідницьке, що у Київській області. У ній взяли участь понад 170 компаній та більш ніж 3000 відвідувачів

Sense Bank долучився до одного з наймасштабніших аграрних заходів року

Sense Bank долучився до одного з наймасштабніших аграрних заходів року Фото: Sense Bank

Про це повідомили банкіри на своєму офіційному сайті.

Згідно з повідомленням, протягом двох днів експерти Sense Bank консультували представників аграрного сектору України щодо наявних інструментів і можливостей, які відкриває співпраця з державним банком.

Директорка департаменту малого та середнього бізнесу Sense Bank Яна Шумунова зазначила, що такі події необхідні як банкам, так і представникам агросектору.

«Заходи масштабу AGRO CHALLENGE – потужний майданчик для прямого діалогу між представниками банківського та аграрного секторів, який дозволяє визначити актуальні потреби бізнесу. Також це унікальна можливість налагодження ділових відносин та створення партнерських програм фінансування агробізнесу з виробниками та  дистриб’юторами техніки, посівного матеріалу, агрохімії, інноваційних технологій тощо. Ми вдячні організаторам за можливість долучитись до такої значущої події», – зазначила Яна Шумунова.

Sense Bank долучився до одного з наймасштабніших аграрних заходів року

Фото: Sense Bank

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Окремою подією стало нагородження АТ «СЕНС БАНК» подякою за підтримку розвитку агропромислового сектору України від Міністра аграрної політики та продовольства України Віталія Коваля.

Нагадаємо, що Sense Bank заявив про впровадження нового функціоналу у своєму додатку Sense SuperApp для фізичних осіб-підприємців.

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Рубрики: БанкиНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніПодіїСенс Банк
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