Український Sense Bank почав кредитувати енергоефективні проєкти бізнесу

Sense Bank почав видавати бізнесу кредити на енергоефективні проєкти

Про прийняття відповідного рішення повідомила пресслужба фінустанови. Як зазначається у пресрелізі, такий крок було здійснено на тлі зростаючого дефіциту генерації електроенергії, що виник внаслідок постійних терористичних атак рф.

Так, юридичним особам, а також фізичним особам-підприємцям відтепер доступні позики на проєкти зі встановлення джерел відновлювальної енергії, енергоефективного освітлення, систем накопичення електричної енергії, та інші подібні ініціативи.

У банку кажуть, що зазначена ініціатива є окремою програмою кредитування бізнесу направленою на потреби поліпшення енергоефективності. Суб’єкти господарювання можуть отримати фінансування у розмірі до 100% вартості проєкту на строк до 5 років. Максимальна сума позики становить 150 мільйонів гривень. Графік погашення розроблятиметься для кожного клієнта окремо, зважаючи на особливості бізнесу, локацію ведення справи та кредитні можливості позичальника.

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Банкіри зауважують, що серед іншого, кредитування бізнесу, на зазначені потреби, відбуватиметься і в рамках державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» за умовами якої процентна ставка становить від 1% річних. Програма дозволяє кредитувати бізнес, який знаходяться в зоні високого воєнного ризику, та потребують особливої підтримки.

Нагадаємо, що 25 червня цього року Sense Bank, разом з 16 іншими банками, підписав Меморандум щодо банківського кредитування проєктів з відновлення енергетичної інфраструктури.

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