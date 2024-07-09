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Українцям по-новому видаватимуть «енергетичні» кредити: що змінилось

09.07.2024 14:20
Дарія Шуть
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Програма поширюється на придбання обладнання для генерації та зберігання електричної енергії з альтернативних джерел

Українцям по-новому видаватимуть «енергетичні» кредити

Фото: unsplash.com, freepik.com

Для українців, які проживають у будинках з об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ), низка банків запропонують кредити на придбання енергетичного обладнання, такого як встановлення сонячних панелей

Річна відсоткова ставка становитиме 13,5% у перший рік і не перевищить 16,5% з другого року. Про це повідомив віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус Банку Сергій Мамедов.

Так, українські банки підписали доповнення до Меморандуму про розвиток кредитування для відновлення енергоінфраструктури. Кожна фінансова установа-підписант зобов’язалася представити на ринок свою кредитну програму.

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За словами Мамедова, програма призначена для об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), які беруть участь у програмах «Енергодім» і «ГрінДІМ» від Фонду енергоефективності. Умови кредиту дають змогу ОСББ оформити позику до 3 млн грн на строк до 5 років на:

  • реалізацію енергоефективних проектів;
  • придбання та встановлення сонячних панелей;
  • придбання та встановлення теплових насосів.

Програма вже охоплює купівлю обладнання для генерації та зберігання електроенергії з альтернативних джерел (сонячної та вітрової) для ОСББ і ЖБК під 7% річних, а домогосподарствам надають беззаставні кредити під 0% на суму до 480 тис. грн зі строком погашення до 10 років.

Нагадаємо, 28 червня найбільші банки України підписали спільний меморандум про пільгове фінансування проєктів, спрямованих на відновлення енергетичної інфраструктури країни.

В меморандумі йдеться, що банки-підписанти зобовʼязуються докладати зусилля з організації доступного кредитування для бізнесу, який реалізовує проєкти, спрямовані на підвищення рівня енергонезалежності країни.

Під документом поставили підписи представники 17 великих українських банків, чисті активи яких станом на 1 травня 2024 року становили понад 83% від загальних активів всієї банківської системи країни.

Також ми писали, що ПриватБанк та Ощадбанк після розширення державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» відкрили прийом заявок на кредитування генерації електроенергії.

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За матеріалами OBOZ.UA

Рубрики: БанкиГрошіКредитуванняНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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