Український Sense Bank буде кредитувати територіальні громади

У Sense Bank затвердили кредитну Програму фінансування обласних, місцевих та селищних рад з енергоефективності

У банку зазначають, що метою програми є подолання наслідків пошкодження енергетичної системи України та розвиток альтернативних джерел електроенергії.

Запущена програма допоможе обласним, міським, селищним радам, а у деяких випадках і комунальним підприємствам, подолати енергетичну кризу та розбудувати об’єкти критичної інфраструктури. Так, відповідно до умов програми позичальник може отримати кредитування на обладнання та його встановлення терміном до 7 років, а розмір позики залежить від потреб громади та її бюджетних можливостей. Зокрема, у деяких випадках, допускається можливість пільгового періоду зі сплати основного боргу за кредитом терміном до 18 місяців.

Голова Правління Sense Bank Олексій Ступак у своєму коментарі підкреслив, що зусилля банку, які спрямовані сьогодні на відновлення енергетичного сектору та системи розподілу електричної енергії — це один з найпріоритетніших напрямків роботи фінустанови.

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«Стан енергетичної інфраструктури сьогодні потребує особливої уваги. Недостатня кількість енергогенерації відчувається на всіх рівня суспільного життя. Нещодавно Sense Bank запустив програму кредитування бізнесу на проєкти з енергоефективності та цього не достатньо і саме тому нами розроблена безпрецедентна програма для територіальних громад. Зауважу, що за її умовами граничного значення суми кредиту немає. Завдяки програмі фінансування обласних, місцевих та селищних рад з енергоефективності будь-який населений пункт може реалізувати свої ініціативи зробивши суттєвий внесок в енергетичну незалежність України», — зазначив Олексій Ступак.

Нагадаємо, що 25 червня цього року Sense Bank разом з 16 іншими банками підписали «Енергетичний» меморандум щодо банківського кредитування проєктів з відновлення енергетичної інфраструктури, а днем пізніше банк заявив про початок кредитування бізнесу на проєкти, що спрямовані на підвищення рівня енергонезалежності.

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