ПриватБанк запускає енергетичні кредити для українців: умови

Українці зможуть отримати в ПриватБанку пільгові кредити на сонячні та вітрові енергоустановки

Державний ПриватБанк анонсував кредитну програму «Джерела Енергії» для громадян, які планують встановити сонячні та вітрові електростанції. Кредит для придбання альтернативних джерел електроенергії можна буде оформити в банку з 20 липня.

Своєю чергою держава повністю компенсує відсоткову ставку, повідомив член правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко.

Отримати кредит з повною компенсацією ставок можуть клієнти ПриватБанку — фізичні особи. За ці кошти можна буде купити та встановити сонячні чи вітрові гібридні системи енергопостачання (потужністю до 10 кВт) для власного житлового будинку або котеджу загальною площею не більше 250 кв.м.

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Зазначається, що ПриватБанк кредитує «Джерела Енергії» без застави на строк від 1 до 5 років. Сума кредиту становить від 100 до 480 тис. грн, авансовий внесок — від 10% від вартості обладнання.

Оформити пільговий кредит з 20 липня можна на сайті ПриватБанку — розділ «Кредити», програма «Джерела енергії» — та подати заявку на кредитному калькуляторі, вказавши загальну суму витрат на придбання гібридної системи електропостачання. Попереднє рішення про отримання такого кредиту банк повідомить протягом двох хвилин.

Нагадаємо, в кінця червня найбільші банки України підписали спільний меморандум про пільгове фінансування проєктів, спрямованих на відновлення енергетичної інфраструктури країни.

В меморандумі йдеться, що банки-підписанти зобовʼязуються докладати зусилля з організації доступного кредитування для бізнесу, який реалізовує проєкти, спрямовані на підвищення рівня енергонезалежності країни.

Також ПриватБанк розпочав прийом заявок на програму пільгового кредитування для українського малого бізнесу та підприємців. Ця програма дозволяє придбати електрогенератори, джерела безперебійного живлення, сонячні та газопоршневі електростанції, твердопаливні котли та інше обладнання, необхідне для забезпечення енергонезалежності.

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Джерело: ПриватБанк