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ПриватБанк почав приймати заявки на «теплі» енергокредити для ЖБК та ОСББ

12.08.2024 18:20
Микола Деркач
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У державному ПриватБанку почали приймти заявки на кредитування ОСББ та ЖБК за програмою «Теплі кредити», що передбачає фінансування проєктів співвласників багатоквартирних будинків на встановлення альтернативних джерел енергопостачання, а також програм енергоефективності та модернізації систем енергопостачання і опалення

ПриватБанк почав приймати заявки на «теплі» енергокредити для ЖБК та ОСББ

ПриватБанк почав приймати заявки на «теплі» енергокредити для ЖБК та ОСББ Фото: t.me/PrivatBank_insider

Про це повідомила пресслужба банку.

За словами члена правління ПриватБанку з корпоративного бізнесу та МСБ Євгена Заіграєва, у рамках держпрограми «Доступні кредити 5-7-9%», банк фінансує ОСББ на строк до 5 років на пільгових умовах. Крім того, у межах діючих регіональних програм енергоефективності, позичальники можуть отримати часткові компенсації кредитів від місцевих бюджетів.

ПриватБанк надає «Теплі кредити» на пільгових умовах програми «5-7-9%» на проєкти встановлення електрогенераторів, джерел безперебійного живлення, акумуляторів, сонячних та газопоршневих електростанцій, вітрової енергетики, твердопаливних котлів та інше.

Крім того, банк фінансуватиме на стандартних умовах проекти ОСББ та ЖБК з модернізації внутрішньобудинкових систем енерго-, водопостачання, систем сонячного теплопостачання та гарячого водопостачання, обладнання та матеріалів для проведення робіт із теплоізоляції будинків тощо.

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Подати заявку на отримання «Теплого кредиту» можна на сайті банку pb.ua/teplokred. Для успішного оформлення кредиту, ОСББ мають надати протокол загальних зборів із голосуванням не меньше 75% співвласників будинку за отримання кредиту.

Раніше ми розглядали приклади того, які продукти банки підготували для населення та бізнесу на випадок блекаутів. Зокрема, це енергетична програма для кредитування фізичних осіб — «Енергонезалежність фізичних осіб — власників домогосподарств» або «Джерела енергії»; окрема програма для ОСББ і ЖБК; а також кредитна програма від ПУМБ.

Також нагадаємо, що нещодавно ПриватБанк розширив сервіс «Оплата частинами».

Відтепер інтернет-торговці можуть надавати своїм покупцям унікальну можливість оплати покупок одночасно карткою та у «Оплату частинами» або «Миттєву розстрочку».

Для використання нового функціоналу торговцю необхідно активувати його в налаштуваннях особистого кабінету «Оплати частинами». Після цього клієнти магазину зможуть сплачувати вартість купівлі частково власними коштами з картки, а залишок оформити в «Оплату частинами» чи «Миттєву розстрочку».

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Рубрики: БанкиГрошіКредитуванняНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніПриватБанк
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