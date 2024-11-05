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PaySpaceMagazine

Tether випустить два нових продукти у листопаді

05.11.2024 10:20
Ольга Деркач
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Tether, емітент стейблкоїна USDT, готується до випуску двох нових продуктів уже в листопаді

Tether випустить два нових продукти у листопаді

Tether випустить два нових продукти у листопаді Фото: unsplash.com

Про це повідомив CEO компанії Паоло Ардойно у своєму пості на X.

«Ми готуємося до випуску двох нових продуктів», — написав Ардойно.

Також він обіграв назву місяця November, і назвав його Tethember.

Згодом він написав, що хоча запуск планувався раніше, вибори президента США стануть головною темою цього періоду, тому компанія вирішила перенести запуск нових продуктів на тиждень. Тож варто очікувати, що протягом тижня після завершення виборів Tether познайомить користувачів з новими продуктами. За даними деяких ЗМІ, запуск планується на 10 листопада.

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Його пости викликали шквал чуток про те, що компанія готується до випуску власного блокчейну. Але Ардойно розвіяв ці чутки, написавши: «Я знову чую кілька чуток про блокчейн Tether. Наразі Tether не планує створювати офіційний блокчейн».

Він вважає, що створення блокчейну Tether забезпечить централізацію, заявляючи, що «нейтралітет дуже важливий».

«Однією з головних причин, чому Tether не запустить мережу найближчим часом, є те, що нейтралітет є дуже важливим», — написав Ардойно.

У серпні 2024 року Ардойно сказав, що ринок блокчейну вже дуже насичений. Він також передбачив, що в майбутньому блокчейн стане більше «товаром».

«Запускати блокчейн самостійно може бути неправильним кроком. Існують дуже хороші блокчейни», — сказав Ардойно.

Нагадаємо, що Tether планує запустити новий стейблкоїн. Компанія повідомила про плани з розробки стейблкоїна з прив’язкою до дирхама Об’єднаних Арабських Еміратів. Цей проєкт буде використовувати регуляторну базу ОАЕ для послуг з платіжними токенами. Новий стейблкоїн буде забезпечений ліквідними резервами в дирхамах, дотримуючись стандартів Tether.

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Рубрики: КриптовалютиСвітНовиниТехнології
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