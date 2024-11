Tether випустить два нових продукти у листопаді

Tether, емітент стейблкоїна USDT, готується до випуску двох нових продуктів уже в листопаді

Про це повідомив CEO компанії Паоло Ардойно у своєму пості на X.

Також він обіграв назву місяця November, і назвав його Tethember.

At Tether we’re getting ready to release 2 new products this month Tethember 🦾

Згодом він написав, що хоча запуск планувався раніше, вибори президента США стануть головною темою цього періоду, тому компанія вирішила перенести запуск нових продуктів на тиждень. Тож варто очікувати, що протягом тижня після завершення виборів Tether познайомить користувачів з новими продуктами. За даними деяких ЗМІ, запуск планується на 10 листопада.

Any product / announcement done this coming week would end up likely obliterated by the election noise. Gotta push back new product release by 7 days.

Його пости викликали шквал чуток про те, що компанія готується до випуску власного блокчейну. Але Ардойно розвіяв ці чутки, написавши: «Я знову чую кілька чуток про блокчейн Tether. Наразі Tether не планує створювати офіційний блокчейн».

Він вважає, що створення блокчейну Tether забезпечить централізацію, заявляючи, що «нейтралітет дуже важливий».

One of the main reasons for which Tether won’t launch a chain anytime soon is that neutrality is very important.

Unstoppable TogETHER, our motto, underlines our interest to partner up with other companies and communities rather than trying to centralize everything. https://t.co/NS27QOY5Wr

— Paolo Ardoino 🤖🍐 (@paoloardoino) November 3, 2024