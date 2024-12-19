Українські ЦНАПи перейдуть на електронний документообіг

Уже скоро центри надання адміністративних послуг (ЦНАП) зможуть перейти на електронний документообіг та працювати в оновленій інформаційній системі Вулик

Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації України у своєму Telegram.

Система прибере зайву бюрократію та паперову роботу в адміністраторів і відвідувачів. Так українці витрачатимуть менше часу в ЦНАПах, а адміністратори якісніше надаватимуть послуги.

У Мінцифри вважають, що це чудова можливість оптимізувати роботу ЦНАПу безоплатно, особливо в маленьких громадах, які не мають можливості платити за електронні системи. Вулик автоматизує заповнення форм, обробку документів, перевірку інформації та навіть формування звітів.

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«Зараз в Україні налічується понад 5 тисяч центрів надання адмінпослуг. Розробили та оновили електронну систему Вулик разом з партнерами, щоб у кожному ЦНАПі країни ви отримували послуги швидко та зручно», — пишуть у Мінфицри.

Міністерство цифрової трансформації України впроваджує систему Вулик за підтримки Європейського Союзу в межах проєкту DT4UA, що реалізується Академією електронного управління (Естонія).

Нагадаємо, що в Україні зʼявиться нова електронна система для бізнесу. До початку 2026 року в Україні запровадять єдину електронну систему, яка автоматизуватиме процес збору та управління інформацією про дозволи, ліцензії та погодження, необхідні для ведення бізнесу.

Раніше ми писали, що Visa та USAID працюватимуть над цифровізацією систем урядування. Visa та USAID протягом п’яти років співпрацюватимуть над розробкою платформ для полегшення доступу громадян до державних послуг, з метою підтримки економічного розвитку.

Крім того, НБУ оновив послуги та тарифи платіжної системи ПРОСТІР. Нововведення дозволять Національному банку України продовжувати розвиток функціоналу платіжної системи ПРОСТІР відповідно до викликів часу.

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