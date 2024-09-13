В Україні запрацює е-система для відстеження медичного канабісу

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що з жовтня 2024 року в Україні почне функціонувати електронна система, яка надасть можливість відстежувати весь процес обігу медичного канабісу, починаючи від посіву до його перетворення в лікарську форму

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на виступ Ляшка в межах eHealth Summit.

За словами Ляшка, система електронних рішень щодо медичного канабісу спрямована насамперед на забезпечення пацієнтів необхідними ліками, що є вкрай важливими для лікування різних захворювань, таких як онкологія та психічні розлади.

Ляшко також зазначив, що в Україні існує певний негативний стереотип щодо нових лікарських препаратів, які тільки починають з’являтися на ринку.

«Саме через цю стигму було прописано кілька законодавчих рішень — революційних, але досить складних», — визнав міністр.

Він повідомив, що з жовтня в Україні стартує електронна система, яка здійснюватиме контроль за обігом медичного канабісу, забезпечуючи повну прозорість процесу – від насіння до готового лікарського препарату та форми медичного канабісу.

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«Ми проїхали велику кількість країн Європи та світу. Ні в кого немає такої системи, яка функціонуватиме в Україні», — уточнив посадовець.

Він зазначив, що контроль за обігом лікарських засобів на основі канабісу забезпечуватимуть також раніше впроваджені в Україні електронні рецепти.

Таким чином, увесь процес — від призначення препарату лікарем до його отримання в аптеці — перебуватиме під постійним наглядом.

Ляшко також повідомив про заплановане впровадження кількох нових електронних рішень, які мають запрацювати в Україні протягом найближчих 3-6 місяців:

електронні направлення для отримання засобів реабілітації;

електронні медичні записи для стаціонарного лікування та результати лабораторних досліджень;

електронні висновки медоглядів для сімей, які бажають усиновити дитину;

електронні медичні висновки для отримання водійських прав;

електронні рішення для лікарських засобів (нові моделі е-Stock для відстеження шляху кожного препарату від закупівлі до розподілу);

електронна черга на ендопротезування;

рейтинговий розподіл місць для інтернатури;

система повідомлень про косметичну продукцію,

реєстр харчових добавок;

новий державний реєстр лікарських засобів;

інформаційна система громадського здоров’я;

новий реєстр ліцензій на медичну практику;

електронний кабінет пацієнта (доступний у медичній інформаційній системі та через застосунок Дія).

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