В Україні запрацює е-система для відстеження медичного канабісу

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що з жовтня 2024 року в Україні почне функціонувати електронна система, яка надасть можливість відстежувати весь процес обігу медичного канабісу, починаючи від посіву до його перетворення в лікарську форму
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на виступ Ляшка в межах eHealth Summit.
За словами Ляшка, система електронних рішень щодо медичного канабісу спрямована насамперед на забезпечення пацієнтів необхідними ліками, що є вкрай важливими для лікування різних захворювань, таких як онкологія та психічні розлади.
Ляшко також зазначив, що в Україні існує певний негативний стереотип щодо нових лікарських препаратів, які тільки починають з’являтися на ринку.
«Саме через цю стигму було прописано кілька законодавчих рішень — революційних, але досить складних», — визнав міністр.
Він повідомив, що з жовтня в Україні стартує електронна система, яка здійснюватиме контроль за обігом медичного канабісу, забезпечуючи повну прозорість процесу – від насіння до готового лікарського препарату та форми медичного канабісу.
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«Ми проїхали велику кількість країн Європи та світу. Ні в кого немає такої системи, яка функціонуватиме в Україні», — уточнив посадовець.
Він зазначив, що контроль за обігом лікарських засобів на основі канабісу забезпечуватимуть також раніше впроваджені в Україні електронні рецепти.
Таким чином, увесь процес — від призначення препарату лікарем до його отримання в аптеці — перебуватиме під постійним наглядом.
Ляшко також повідомив про заплановане впровадження кількох нових електронних рішень, які мають запрацювати в Україні протягом найближчих 3-6 місяців:
- електронні направлення для отримання засобів реабілітації;
- електронні медичні записи для стаціонарного лікування та результати лабораторних досліджень;
- електронні висновки медоглядів для сімей, які бажають усиновити дитину;
- електронні медичні висновки для отримання водійських прав;
- електронні рішення для лікарських засобів (нові моделі е-Stock для відстеження шляху кожного препарату від закупівлі до розподілу);
- електронна черга на ендопротезування;
- рейтинговий розподіл місць для інтернатури;
- система повідомлень про косметичну продукцію,
- реєстр харчових добавок;
- новий державний реєстр лікарських засобів;
- інформаційна система громадського здоров’я;
- новий реєстр ліцензій на медичну практику;
- електронний кабінет пацієнта (доступний у медичній інформаційній системі та через застосунок Дія).
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