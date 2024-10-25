Visa та USAID працюватимуть над цифровізацією систем урядування

Visa, світовий лідер у сфері цифрових платежів, оголосила про співпрацю з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) для покращення доступу до відкритих, безпечних та інклюзивних систем цифрового урядування по всьому світу

Visa та USAID протягом п’яти років співпрацюватимуть над розробкою платформ для полегшення доступу громадян до державних послуг, з метою підтримки економічного розвитку. Зусилля будуть спрямовані на впровадження цифрових систем урядування та платежів, спочатку в Африці на південь від Сахари, Латинській Америці, Карибському басейні та на Кавказі, з можливістю подальшого розширення, йдеться в пресрелізі.

«Цифрові системи урядування допомагають підвищити прозорість і ефективність взаємодії між громадами та урядами, сприяючи покращенню умов для підприємців та економічному розвитку, — прокоментував Кріс Ньюкірк, керівник глобального відділу комерційних рішень і грошових переказів Visa. — Маючи спільні інтереси та цілі, Visa та USAID сприятимуть розширенню можливостей спільнот за допомогою ініціатив підвищення цифрової та фінансової грамотності й розширюватимуть доступ до цифрових систем, які забезпечать фінансову інклюзію для кожної людини по всьому світі».

Представники USAID підкреслюють важливість співпраці між державою та приватним сектором для досягнення цифрового прогресу.

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«Досягнути цифрового розвитку можливо тоді, коли держава та приватний сектор цілеспрямовано працюють разом над спільним баченням інклюзивного цифрового майбутнього, — зазначив Крістофер Бернс, головний спеціаліст із цифрового розвитку та директор технологічного відділу USAID. — Ми з нетерпінням чекаємо на поглиблення нашого партнерства з Visa, щоб спільно працювати над розширенням фінансової інклюзії для споживачів, які традиційно мали обмежений доступ до фінансових послуг, і зміцненням цифрової громадської інфраструктури на ринках, що розвиваються».

Ця робота ґрунтується на давньому партнерстві між Visa, Visa Foundation і USAID з метою сприяння цифровізації та фінансовій інклюзії в усьому світі.

Одна з останніх спільних ініціатив – співпраця Visa та USAID з Міністерством цифрової трансформації України в роботі над мобільним застосунком Дія, який допоміг під’єднати 21 мільйон українців до понад 120 державних послуг.

Разом Visa та USAID прагнуть надалі допомагати покращувати умови життя, розширювати економічні можливості та зменшувати гендерний цифровий розрив на ринках, що розвиваються.

Нагадаємо, що Visa запустить нову ШІ-платформу для бізнесу. Платіжний гігант Visa уклав стратегічне партнерство з компанією Analytic Partners, глобальним постачальником аналітичних рішень, для запуску нового рішення.

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