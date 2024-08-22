Як працюватиме нова система «е-Консул» — МЗС

Інформаційно-комунікаційна система е-Консул повинна забезпечити нову якість та доступність сервісів МЗС для громадян України за кордоном

Нагадаємо, минулого тижня Кабінет міністрів України погодив створення системи е-Консул. Система має на меті цифровізацію та автоматизацію консульських послуг.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що фахівці вже працюють над тим, щоб якнайшвидше втілити низку нових можливостей. Вони зроблять сервіси МЗС доступнішими та швидшими для більшої кількості громадян України за кордоном.

Деякі консульські дії повністю перейдуть в онлайн і не треба буде особисто йти до консульського відділу. Інші можна буде здійснювати простіше, бо документи будуть підтягуватися з державних реєстрів автоматично.

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МЗС вже створило цифрову платформу, де в закритому режимі тестуються оновлена електронна черга, електронні кабінети заявника та консула, автоматизовані пілотні послуги у сфері нотаріату, оформлення довідок тощо.

Також продовжується робота над підключенням системи до державних реєстрів та інформаційних баз. Це дозволить скоротити операційний час надання громадянам сервісів МЗС на 30-80%, залежно від типу послуги.

Нова система поступово позбавить громадян необхідності надавати вже наявні у держави дані чи документи, уможливить введення перших дистанційних послуг, задля отримання яких взагалі не буде потреби у відвіданні консула.

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Очікується, що українці зможуть скористатися новою системою е-Консул вже цьогоріч. Нині вона проходить необхідні безпекові перевірки, тестування на наявність вразливостей, міцність алгоритмів шифрування даних та стійкість до пікових навантажень.

«Можливості та зручність консульської інформаційної системи зростатимуть поетапно — зі збільшенням підключень до державних інформаційних ресурсів та з урахуванням зворотного звʼязку від користувачів», — зазначили в міністерстві.

Протягом наступного 2025 року МЗС планує збільшувати частку дистанційних послуг, інтегрувати онлайн-платежі, шеринг документів у Дії спільно з Мінцифри, та низку інших технологічних рішень.

Нагадаємо, на початку вересня в Україні запрацює національний кешбек «Зроблено в Україні». Відповідну постанову про запуск програми підтримав уряд 20 серпня.

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Джерело: МЗС