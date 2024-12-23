Уряд призначив нового заступника міністра цифрової трансформації

Уряд призначив Юрія Мироненка заступником міністра цифрової трансформації

Юрій Мироненко раніше обіймав посаду Голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України. За рік своєї діяльності він досяг значних успіхів у сфері технологічного забезпечення Сил безпеки та оборони України, йдеться у пресрелізі Мінцифри.

Одним із ключових досягнень стала співпраця з Міністерством цифрової трансформації, в рамках якої було створено прозору систему закупівель безпілотних літальних апаратів (БпЛА). Завдяки цьому вдалося забезпечити Сили оборони понад мільйоном дронів. Також було започатковано закупівлі дронів через платформу Prozorro, впроваджено систему антикорупційного моніторингу закупівель, сформовано внутрішню команду supply chain для аналізу ціноутворення на дрони, а також запущено бонусну систему розподілу дронів для бойових підрозділів.

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Окрім цього, протягом року керівництва Юрія Мироненка в Держспецзв’язку створено систему цифрового аналізу повітряних атак противника, скорочено кількість критичних кіберінцидентів у 20 разів попри збільшення кібератак на 60%.

Тож досвід Юрія Мироненка в упровадженні інновацій та розбудові прозорих процесів стане важливим кроком у подальшому розвитку технологічної України.

Крім того Юрій Мироненко має досвід корпоративного управління. Він керував великими холдингами та корпораціями, що налічують тисячі співробітників, глибоко розуміється на тематиці БпЛА.

З початку повномасштабного вторгнення обороняв столицю в складі 112 бригади тероборони Києва. Пізніше обійняв посаду Заступника начальника штабу 129 батальйону 112 бригади. Після цього очолив Відділ по роботі з добровольчими формуваннями територіальних громад 112 бригади. Нагороджений нагрудним знаком «Срібний хрест» та іншими державними нагородами за військові досягнення.

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