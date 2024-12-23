Notice: Функцію _load_textdomain_just_in_time було викликано неправильно. Translation loading for the wordpress-seo domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Будь ласка, перегляньте Виправлення помилок у WordPress для більш детальної інформації. (Це повідомлення додане у версії 6.7.0.) in /home/deploy/sites/psm7.com/wp-includes/functions.php on line 6114
Уряд призначив нового заступника міністра цифрової трансформації
close-btn
PaySpaceMagazine

Уряд призначив нового заступника міністра цифрової трансформації

23.12.2024 9:40
Ольга Деркач
Читати росiйською

Уряд призначив Юрія Мироненка заступником міністра цифрової трансформації

Уряд призначив нового заступника міністра цифрової трансформації

Уряд призначив нового заступника міністра цифрової трансформації Фото: thedigital.gov.ua

Юрій Мироненко раніше обіймав посаду Голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України. За рік своєї діяльності він досяг значних успіхів у сфері технологічного забезпечення Сил безпеки та оборони України, йдеться у пресрелізі Мінцифри.

Одним із ключових досягнень стала співпраця з Міністерством цифрової трансформації, в рамках якої було створено прозору систему закупівель безпілотних літальних апаратів (БпЛА). Завдяки цьому вдалося забезпечити Сили оборони понад мільйоном дронів. Також було започатковано закупівлі дронів через платформу Prozorro, впроваджено систему антикорупційного моніторингу закупівель, сформовано внутрішню команду supply chain для аналізу ціноутворення на дрони, а також запущено бонусну систему розподілу дронів для бойових підрозділів.

Також читайте: Скільки грошей отримає Україна від легалізації криптовалюти — Мінцифри

Окрім цього, протягом року керівництва Юрія Мироненка в Держспецзв’язку створено систему цифрового аналізу повітряних атак противника, скорочено кількість критичних кіберінцидентів у 20 разів попри збільшення кібератак на 60%.

Тож досвід Юрія Мироненка в упровадженні інновацій та розбудові прозорих процесів стане важливим кроком у подальшому розвитку технологічної України.

Крім того Юрій Мироненко має досвід корпоративного управління. Він керував великими холдингами та корпораціями, що налічують тисячі співробітників, глибоко розуміється на тематиці БпЛА.

З початку повномасштабного вторгнення обороняв столицю в складі 112 бригади тероборони Києва. Пізніше обійняв посаду Заступника начальника штабу 129 батальйону 112 бригади. Після цього очолив Відділ по роботі з добровольчими формуваннями територіальних громад 112 бригади. Нагороджений нагрудним знаком «Срібний хрест» та іншими державними нагородами за військові досягнення.

Нагадаємо, що Мінцифри запустило маркетплейс для технологічного бізнесу. CodeUA — це B2B-платформа, яка з’єднуватиме іноземних клієнтів з перевіреними українськими технічними підрядниками для реалізації широкого спектра проєктів. Клієнти зможуть замовити послуги з розробки програмного забезпечення, IT-консалтингу, кібербезпеки, Big Data, дизайну, техпідтримки та інших напрямків.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Мінцифри оголосило про співпрацю з Meta у сфері ШІ: що створять

Мінцифри додало 5 нових послуг в е-Підприємець

У Мінцифри розповіли, коли в Україні зʼявиться 5G

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніДержавні органи
google news
Новини по темі
Скільки заборгувала банкам держава за програмою 5-7-9% — НБУ 23.12.2024

Скільки заборгувала банкам держава за програмою 5-7-9% — НБУ
У Дії стали доступні консульські послуги для українців за кордоном 23.12.2024

У Дії стали доступні консульські послуги для українців за кордоном
Деякі українці можуть отримати подвійні пенсії: за яких умов 22.12.2024

Деякі українці можуть отримати подвійні пенсії: за яких умов
Коли в Україні запустять єАкциз — Федоров 20.12.2024

Коли в Україні запустять єАкциз — Федоров
АМКУ виявив ознаки монополії у Blablacar 20.12.2024

АМКУ виявив ознаки монополії у Blablacar
В Україні відкрили другий у світі Global Government Technology Centre 19.12.2024

В Україні відкрили другий у світі Global Government Technology Centre
Вибір редакції
Всі
Від нових продуктів до глобальних трендів: як пройшов рік у фінкомпаній-номінантів PSM Awards
ТОП статей 20.12.2024

Від нових продуктів до глобальних трендів: як пройшов рік у фінкомпаній-номінантів PSM Awards

 Комунікація з клієнтами у фінансовому секторі: як її побудувати та чого очікують споживачі
ТОП статей 20.12.2024

Комунікація з клієнтами у фінансовому секторі: як її побудувати та чого очікують споживачі
Останні новини
Сьогодні  19:00

Telegram уперше став прибутковим після 3 років монетизації: скільки заробив

 Сьогодні  18:20

Скільки заборгувала банкам держава за програмою 5-7-9% — НБУ

 Сьогодні  17:00

SEC схвалила гібридні спотові ETF на базі Біткоїна та Ethereum

 Сьогодні  16:20

Доходи ресторанного бізнесу в Україні торік зросли: хто заробив найбільше

 Сьогодні  15:40

ПриватБанк запустив валютообмін у банкоматах: як скористатись

 Сьогодні  15:00

Укрзалізниця запустила продаж деяких квитків через чат-боти

 Сьогодні  14:20

За яких умов ціна Біткоїна сягне нового рекорду — прогноз аналітиків

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber