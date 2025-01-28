Компанія DeepSeek, розробник вірусної моделі штучного інтелекту (ШІ) R1, випустила новий набір мультимодальних моделей ШІ, які, як вона стверджує, можуть перевершити DALL-E 3 від OpenAI

Моделі є частиною нового сімейства моделей, яке DeepSeek називає Janus-Pro. Вони мають від 1 мільярда до 7 мільярдів параметрів. Параметри приблизно відповідають навичкам моделі вирішувати проблеми, і моделі з більшою кількістю параметрів, як правило, працюють краще, ніж моделі з меншою кількістю параметрів.

Janus-Pro має ліцензію Массачусетського технологічного інституту, що означає, що його можна використовувати в комерційних цілях без обмежень.

Janus-Pro, який DeepSeek описує як «новий фреймворк авторегресії», може як аналізувати, так і створювати нові зображення. За даними компанії, у двох тестах для оцінки ШІ, GenEval і DPG-Bench, найбільша модель Janus-Pro, Janus-Pro-7B, перевершує DALL-E 3, а також такі моделі, як PixArt-alpha, Emu3-Gen і Stability AI’s Stable Diffusion XL.

Звичайно, деякі з цих моделей є застарілими, і більшість моделей Janus-Pro можуть аналізувати лише невеликі зображення. Але продуктивність Janus-Pro вражає, враховуючи компактні розміри моделей.

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«Janus-Pro перевершує попередню уніфіковану модель і відповідає або перевищує продуктивність моделей для конкретних завдань, — заявили в DeepSeek. — Простота, висока гнучкість і ефективність Janus-Pro роблять його сильним кандидатом на створення уніфікованих мультимодальних моделей наступного покоління».

Американські акції різко впали — а виробник чіпів Nvidia втратив майже $600 млрд ринкової вартості — після того, як несподіваний прорив DeepSeek поставив під загрозу ауру непереможності, що оточує американську технологічну галузь.

Недавно DeepSeek, стартап, якому виповнився рік, продемонстрував приголомшливу здатність: він представив модель штучного інтелекту (ШІ), подібну до ChatGPT, під назвою R1, яка має всі відомі здібності, але коштує вдвічі менше, ніж популярні моделі штучного інтелекту OpenAI, Google або Meta. Чат-бот компанії піднявся на вершину чартів Apple App Store.

Компанія заявила, що витратила лише $5,6 млн на обчислювальні потужності для своєї базової моделі, порівняно з сотнями мільйонів і мільярдами доларів, які американські компанії витрачають на свої технології штучного інтелекту. Це викликало шок на ринках, зокрема в технологічному секторі.

Приголомшливе досягнення відносно невідомого стартапу в галузі ШІ стає ще більш шокуючим, якщо врахувати, що Сполучені Штати роками працювали над тим, щоб обмежити постачання потужних ШІ-чіпів до Китаю, посилаючись на міркування національної безпеки. Це означає, що DeepSeek змогла створити свою недорогу модель на малопотужних ШІ-чіпах.

Насичений технологіями Nasdaq впав на 3,1%, а більш широкий S&P 500 — на 1,5%. Індекс Dow, підтриманий медичними та споживчими компаніями, які можуть постраждати від ШІ, виріс на 289 пунктів, або приблизно на 0,7%. На початку дня втрати фондового ринку були набагато глибшими.

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Джерела: CNN, Tech Crunch.