Озвучено найбільш швидкозростаючі фінтех-компанії 2025 року

Видання Forbes оприлюднило свій десятий щорічний рейтинг Fintech 50, що включає фінтех-компанії, які демонструють швидке зростання та здатність адаптуватися до викликів ринку

«Наш десятий щорічний список Fintech 50 висвітлює компанії, які продовжують стрімко зростати та адаптуватися, незважаючи на зниження оцінок у галузі та скорочення інвестицій у приватні фінтех-компанії. За даними CB Insights, фінансування фінтех-стартапів у 2024 році впало третій рік поспіль, досягнувши $34 млрд у всьому світі, у порівнянні з $42 млрд у 2023 році та $144 млрд у 2021 році», — йдеться у звіті Forbes.

Попри це, відбір до списку 2025 року був надзвичайно конкурентним, — зазначається у матеріалі.

«Наша команда журналістів і редакторів розглянула сотні фінтех-компаній, оцінюючи їх за рівнем зростання бізнесу, новизною продуктів та різноманітністю керівної команди. Ми провели інтерв’ю з CEO компаній та галузевими експертами. Для розгляду компанії повинні мати штаб-квартиру або значні операції у США та не можуть належати публічним компаніям», — пояснюють автори рейтингу.

Три категорії, пов’язані з бізнес-послугами — платежі, банківське обслуговування для бізнесу та Wall Street і корпоративний сектор — виявилися найбільш успішними у рейтингу, склавши 31 з 50 місць у списку та 13 з 18 новачків.

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Тривалі проблеми у сфері нерухомості та страхування призвели до значно меншого представництва цих секторів — відповідно дві та чотири компанії. У категорії блокчейну та криптовалют перемогли три компанії, хоча підтримка криптовалют з боку Дональда Трампа та контроль Конгресу республіканцями, ймовірно, сприятимуть зміцненню галузі цього року.

Новачки Fintech 50 2025 загалом оцінюються у $23,7 млрд. Серед них закупівельна платформа Zip, провайдер дебетових карток True Link Financial та платформа управління бізнесом для барбершопів Squire. Серед інших дебютантів варто відзначити наступні:

Bilt Rewards — стартап, що працює у сфері кредитних карток, який минулого року обробив транзакцій на понад $36 млрд.

— стартап, що працює у сфері кредитних карток, який минулого року обробив транзакцій на понад $36 млрд. Brico — платформа автоматизації, яка залучила таких клієнтів, як Funding Circle, Empower та Marqeta , незважаючи на те, що була заснована у 2023 році.

— платформа автоматизації, яка залучила таких клієнтів, як Funding Circle, Empower та Marqeta , незважаючи на те, що була заснована у 2023 році. DailyPay — платформа, розроблена для надання працівникам доступу до їхньої заробітної плати у режимі реального часу.

— платформа, розроблена для надання працівникам доступу до їхньої заробітної плати у режимі реального часу. Increase — заснована Даррагом Баклі зі Stripe, ця фірма допомагає компаніям управляти та переміщувати свої гроші. Вони обслуговують малі та середні банки, а також фінтех-компанії.

— заснована Даррагом Баклі зі Stripe, ця фірма допомагає компаніям управляти та переміщувати свої гроші. Вони обслуговують малі та середні банки, а також фінтех-компанії. Imprint — компанія, яка розробляє програмне забезпечення для підтримки бізнесу у запуску та управлінні ко-брендовими кредитними картками, з такими клієнтами, як Turkish Airlines та Brooks Brothers.

— компанія, яка розробляє програмне забезпечення для підтримки бізнесу у запуску та управлінні ко-брендовими кредитними картками, з такими клієнтами, як Turkish Airlines та Brooks Brothers. Nala — компанія з транскордонних грошових переказів, яка дозволяє споживачам надсилати кошти в африканські країни. Оцінюється бренд у понад $200 млн.

— компанія з транскордонних грошових переказів, яка дозволяє споживачам надсилати кошти в африканські країни. Оцінюється бренд у понад $200 млн. Parafin — компанія, що займається ефективним андеррайтингом кредитів, зосереджуючись на фінансуванні бізнесу, що належить жінкам та представникам меншин.

Більшість списку складають американські компанії, за винятком нідерландської DataSnipper та канадської Relay.

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