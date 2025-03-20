Хто володіє українськими банками — дослідження YouControl

В Україні серед 61 банку 26 мають іноземних співвласників, а 7 контролює держава (станом на березень 2025). Аналітики YouControl, використовуючи дані НБУ, дослідили власників банків, їхні корпоративні зв’язки та зв’язок із політично значущими особами

Найбільші банки за статутним капіталом — державні

Станом на 01.02.2025 активи банків складають 3,4 трлн грн. У 2024 році їхні доходи сягнули 507,3 млрд грн, а за січень 2025 — 45,6 млрд грн.

Більшість банків зареєстровані у Києві (46), 4 — на Львівщині, 3 — у Дніпропетровській області, по 2 — у Запорізькій, Одеській та Чернігівській областях, по 1 — у Харківській та Полтавській.

Сукупний статутний капітал банків — 408,5 млрд грн. Лідерами за його розміром є установи під контролем держави:

АТ КБ «Приватбанк» — 206,01 млрд грн;

АТ «Ощадбанк» — 49,5 млрд грн;

АТ «Укрексімбанк» — 45,6 млрд грн;

АТ «Сенс Банк» — 28,7 млрд грн;

АБ «Укргазбанк» — 13,8 млрд грн.

Чотири з вищезгаданих державних банків, окрім «Сенс Банку», входять до п’ятірки найбільших за чистими активами у 2024 році.

У січні 2024 року 88,9% акцій АТ «Перший Інвестиційний Банк» перейшли у власність держави. Раніше вони належали Євгенію Гінеру, який перебуває під санкціями РНБО з 19.10.2022. Статутний капітал банку — 338,1 млн грн.

У липні 2024 року націоналізували АТ «Мотор-Банк», 100% акцій якого стягнули на користь держави за рішенням ВАКС від 18.04.2024 (справа № 991/558/24). Раніше акціонером був екснардеп Вячеслав Богуслаєв, під санкціями РНБО з 01.04.2023.

Політично значуща особа (PEP, PEPs) — фізична особа, її родич або пов’язана особа, що має значний політичний вплив або контролює компанію через політичні зв’язки.

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Майже половина українських банків — з іноземними власниками

Акціонерами близько 43% від усіх українських банків (26) із часткою понад 10% є іноземні компанії. При цьому у 20-ти з них частка іноземного капіталу перевищує 95%.

Водночас бенефіціарами 5 банків з іноземним капіталом є громадяни/резиденти України:

АТ «Банк Авангард» — бенефіціари Макар Пасенюк та Костянтин Стеценко

ПАТ «МТБ Банк» — бенефіціари Ігор Згуров та Михайло Партікевич.

АКБ «Індустріалбанк» — бенефіціар Ігор Дворецький

АТ «Таскомбанк» — бенефіціар Сергій Тігіпко

АТ «Універсал Банк» / Monobank — бенефіціар Сергій Тігіпко

11 з 12 банків із найвищим індексом фінансової надійності за FinScore (YouControl, IV квартал 2024) мають іноземні інвестиції.

В українському банківському секторі представлені міжнародні групи, зокрема Citigroup Inc. (США, «Сітібанк»), PKO Bank Polski (Польща, «Кредобанк»), OTP Bank Group (Угорщина, «ОТП Банк»), SEB Group (Швеція, «СЕБ Корпоративний Банк»), ING Group (Нідерланди, «ІНГ Банк Україна»), Credit Agricole (Франція, «Креді Агріколь Банк»), Raiffeisen Bank International (Австрія, «Райффайзен Банк»), Intesa Sanpaolo (Італія, «Правекс Банк»), Credit Europe Bank (Нідерланди/Туреччина, «Кредит Європа Банк») тощо.

Українські банки та їхні зв’язки з корпоративними групами та PEPs

До 42 корпоративних груп у YouControl входять 39 українських банків, з яких 3 належать до кількох груп одночасно (ПАТ «Банк Восток», АТ «Кристалбанк», ПУАТ «КБ «Акордбанк»). Два банки (АТ «Таскомбанк» та АТ «Універсал Банк») входять до корпоративної групи «ТАС» під керівництвом екснардепа Сергія Тігіпка.

НБУ виділяє 15 банківських груп, більшість з яких належать до корпоративних груп. Наприклад, банківська група «Авангард» входить до корпоративної групи ICU Макара Пасенюка та Костянтина Стеценка, а «Драгон» — до «Драгон Капітал» під керівництвом Томаша Фіали. Лише «Банківська група Ощадбанк» структурована відповідно до даних НБУ.

Окрім банків Сергія Тігіпка, ще 8 українських банків пов’язані з національними публічними діячами:

ПУАТ «КБ «Акордбанк» — акціонер Данило Волинець, чоловік посла України в США Оксани Маркарової, ключова особа «Групи родини Волинець».

АТ «А-Банк» — акціонер Григорій Суркіс, екснардеп, ключова особа «Групи родини Суркісів».

АБ «Кліринговий Дім» — бенефіціарка Юлія Льовочкіна, екснардепка, сестра нардепа Сергія Льовочкіна, ключова особа «Групи родини Льовочкіних».

АТ «Банк Інвестицій та Заощаджень» — акціонер Степан Івахів, нардеп, ключова особа «Континіум».

АТ «ПУМБ» — бенефіціар Рінат Ахметов, екснардеп, ключова особа «СКМ».

АТ «Кристалбанк» — акціонерка Марина Ленніг, дружина ексзаступника міністра економіки Вадима Копилова.

АТ «Асвіо Банк» — акціонер Олександр Супруненко, екснардеп, ключова особа «Групи братів Супруненко».

АТ «МІБ» — бенефіціар Петро Порошенко, нардеп, ключова особа «Укрпромінвест», з 12.02.2025 під санкціями РНБО.

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Джерело: YouControl.