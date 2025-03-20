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Комітет ВРУ підтримав законопроєкт про банки фінансової інклюзії: що зміниться

20.03.2025 15:20
Микола Деркач
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Комітет рекомендував прийняти законопроєкт N13018-д про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку фінансової інклюзії в Україні у другому читанні

Комітет ВРУ підтримав законопроєкт про банки фінансової інклюзії: що зміниться

Комітет ВРУ підтримав законопроєкт про банки фінансової інклюзії: що зміниться Фото: freepik.com

Про це у Telegram повідомив голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, до другого читання доопрацьованим законопроєктом пропонується:

  1. Запровадити новий вид банку — банк фінансової інклюзії, що здійснюватиме діяльність на підставі обмеженої банківської ліцензії.

Його головним завданням пропонується визначити обслуговування клієнтів, які наразі не мають стійкого доступу до отримання фінансових послуг (громадян України і мікропідприємств у районах, наближених до зони бойових дій, на звільнених територіях, а також соціально вразливих груп населення).

  1. Визначити на законодавчому рівні терміни «фінансова інклюзія», «обмежена банківська ліцензія», «банк фінансової інклюзії», а також наділити Національний банк України повноваженнями щодо сприяння розвитку фінансової інклюзії.

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  1. Передбачити, що банк фінансової інклюзії зможе надавати банківські та інші фінансові послуги виключно фізичним особам, суб’єктам господарювання, громадським та благодійним організаціям, обсяг річного доходу від будь-якої діяльності яких (за попередній звітний календарний рік) не перевищує суму, еквівалентну 5 мільйонам євро, визначену за офіційним курсом гривні щодо іноземних валют, встановленим НБУ, а також органам державної влади та органам місцевого самоврядування.
  2. Зосередити діяльність банків фінансової інклюзії на обслуговуванні визначених цільових груп клієнтів. Пропонується:
  • обмежити їхню участь у проведенні операцій на ринках капіталу;
  • встановити ліміти на загальний обсяг кредитних коштів, які можуть надаватись одному позичальнику;
  • запровадити інші регуляторні обмеження.

«Нагадаю, що головною метою законопроєкту — є створення правових засад для появи на ринку фінансових послуг України нового різновиду надавачів фінансових послуг — банків фінансової інклюзії», — зазначає пан Гетманцев.

Навіщо нам банки фінансової інклюзії?

Банки мають забезпечити належний доступ до фінансових послуг як громадян України (зокрема соціально вразливих груп населення), так і мікропідприємств (суб’єктів, чистий річний дохід від будь-якої діяльності яких не перевищує суму, еквівалентну 5 мільйонам євро) у районах, наближених до зони бойових дій, на звільнених територіях, а також на важкодоступних та малонаселених територіях.

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Рубрики: БанкиЗаконодавствоНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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