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Скільки заробив Зеленський та його родина за 2024 рік

31.03.2025 15:40
Ольга Деркач
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Президент України Володимир Зеленський оприлюднив декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2024 рік

Скільки заробив Зеленський та його родина за 2024 рік

Скільки заробив Зеленський та його родина за 2024 рік Фото: president.gov.ua, unsplash.com

Про це стало відомо з офіційного сайту президента України.

Згідно з поданим документом, загальна сума доходів президента та членів його сім’ї у 2024 році становила 15 мільйонів 286 тисяч 193 гривні. Найбільшу частку цих надходжень — 8 мільйонів 585 тисяч 532 гривні — склали кошти, отримані від погашення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Решта доходів родини Зеленських — 6 мільйонів 700 тисяч 661 гривня — сформувалася за рахунок заробітної плати президента, банківських відсотків та прибутку від здачі в оренду нерухомості, що перебуває у власності сім’ї.

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Збільшення загального доходу у 2024 році, порівняно з попереднім роком, пояснюється відновленням надходжень повної суми орендної плати.

На кінець звітного року залишок грошових коштів родини президента суттєво не змінився. Також не зафіксовано істотних змін у структурі активів, нерухомого майна чи транспортних засобів.

Нагадаємо, що ми повідомляли, скільки військові отримуватимуть з 1 квітня. На військовослужбовців не поширюється дія Трудового кодексу, їхні виплати регулює Закон «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей». Також у 2025 році передбачена можливість індексації грошового забезпечення. Якщо приріст індексу споживчих цін перевищить 103%, військовослужбовцям можуть додатково підвищити виплати.

Раніше ми писали, на скільки подорожчав великодній кошик в Україні. Фахівці проаналізували ціни на традиційний набір до свята у найбільших мережах супермаркетів. До кошика увійшли: 10 яєць, 1 кг твердого сиру, 1 кг сирокопченої ковбаси, білий батон, упаковка хрону та комплект із трьох великодніх свічок.

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Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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