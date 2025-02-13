Зеленський анонсував зниження цін на ліки

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) України знайшла рішення, яке може суттєво знизити вартість найбільш затребуваних медичних препаратів

За підсумками засідання було визначено механізм здешевлення топ-100 найважливіших ліків, і вже з 1 березня їх ціна може впасти на 30%. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

«Є шлях, щоб знизити на 30 % ціну на топ 100 медичних засобів із 1 березня — на найбільш важливі ліки для наших людей», — заявив президент.

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Зеленський наголосив на необхідності детального представлення урядом усіх деталей суспільству та підкреслив, що зміни мають бути відчутними й позитивними для мільйонів українців.

«Це персональна відповідальність урядовців і конкретно — міністра охорони здоров’я», — резюмував Зеленський.

Нагадаємо, що в Україні планують підвищити мінімальну зарплату та інші виплати. З 1 квітня 2025 року можуть зрости розміри прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати та пенсій. Відповідний законопроєкт №12462, що передбачає поетапне підвищення соціальних стандартів протягом року, зареєстрований у Верховній Раді 3 лютого 2025 року.

Раніше ми писали, яку пенсію отримають українці з мінімальною зарплатою. Розмір пенсійних виплат визначається кількома ключовими факторами, серед яких тривалість страхового стажу, середній заробіток за три роки перед виходом на пенсію та загальна сума сплачених внесків. Особи, які отримували мінімальну заробітну плату протягом трудової діяльності, можуть розраховувати на мінімальну пенсію.

Крім того, ми повідомляли, кому з українців не проведуть індексацію пенсій. У березні в Україні відбудеться масштабна індексація пенсій, однак не всі пенсіонери відчують збільшення виплат. Деякі категорії громадян можуть не отримати надбавку або ж її розмір буде непомітним.

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