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На якому місці Україна в рейтингу корупції у 2025

12.02.2025 15:00
Микола Деркач
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Україна втратила одну позицію в оновленому рейтингу сприйняття корупції від Transparency International, опустившись на 105 місце. Це свідчить про стагнацію антикорупційних реформ

На якому місці Україна в рейтингу корупції в 2025

На якому місці Україна в рейтингу корупції в 2025 Фото: freepik.com, t.me/getmantsevdanil

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради України з фінансових питань Данило Гетманцев у своєму Telegram.

«Динаміка за останні рік — мінус 1 бал (35 проти 36), мінус одне місце (105 проти 104). Наша сусідка з такою ж кількістю балів — Сербія. Попереду розташувалась Домініканська Республіка, позаду — Алжир, Бразилія, Малаві, Непал, Нігер, Таїланд та Туреччина», — написав нардеп.

За його словами, середній бал по ЄС — 62 (-2 порівняно з попереднім роком). У Transparency

International зазначили, що зупинка прогресу в рейтингу, стагнація чи просідання у ньому характерні і для інших країн регіону.

Гетманцев наголосив, що у контексті євроінтеграції України та важливості, яку ЄС приділяє боротьбі з корупцією, варто звернути увагу на показники інших держав-кандидатів на вступ:

  • Грузія — 53 бали, 53 місце;
  • Чорногорія — 46 балів, 65 місце;
  • Молдова — 43 бали (+1), 76 місце;
  • Албанія — 42 бали (+5), 80 місце;
  • Північна Македонія — 40 балів (-2), 88 місце;
  • Сербія — 35 балів (-1), 105 місце;
  • Туреччина — 34 бали, 107 місце;
  • Боснія і Герцеговина — 33 бали (-2), 114 місце.

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Щодо нас Transparency International прокоментували ситуацію так:

«Цьогорічні результати сигналізують про формальний підхід до виконання багатьох реформ або ж свідоме пробуксовування в їх реалізації. Тож певний застій у 2024 році вказує на те, що орієнтації суто на програмне виконання взятих Україною зобов’язань недостатньо, а реалізація розпочатих реформ відбувається не так якісно, як планувалося».

За словами Гетманцева, посперечатись важко:

«Просто збільшити чисельність прокурорів САП чи суддів та апарату ВАКС, внести зміни до КК та КПК щодо певних процесуальних строків чи процедури розгляду справ — недостатньо. Масштабно оновити Державну антикорупційну програму, коли основна суть її «оновлення» – перенесення на більш пізні строки невиконаних вчасно майже половини завдань – не вражає».

Також він додав, що затримувати під камери мега-корупціонерів, щоб майже відразу відпускати їх під смішні застави, а через певний час тихенько взагалі звільнити від відповідальності — це в принципі не є тим, що оцінять експерти, що складають рейтинг.

«Нинішня позиція та регрес у рейтингу для тих, хто любить всюди шукати зраду – гарний привід для хейту та зловтіхи. А для тих, хто повинен боротись з корупцією — має стати викликом та мотивацією для справжніх змін», — пояснив політик.

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Рубрики: АналітикаСвітНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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