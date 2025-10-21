Ведмежий цикл визначатиме явище, якого криптовалюти ще не знали — Віллі Ву

Аналітик Віллі Ву попереджає, що наступний ведмежий цикл на ринку криптовалют може бути спричинений економічним спадом — таким самим, як у 2008 році, ще до появи Біткоїна

За словами Ву, цей ведмежий ринок може стати особливо болісним, адже вперше буде визначатися діловим циклом — економічним явищем, яке крипторинок ще ніколи не переживав.

«Наступний ведмежий ринок буде визначений іншим циклом, про який усі забули», — сказав Ву.

Він нагадав, що раніше крипторинок жив за двома накладеними циклами — халвінгом Біткоїна кожні чотири роки та змінами глобальної грошової маси М2.

«Центральні банки знецінюють М2 у чотирирічних циклах, і ці процеси накладаються», — пояснив він.

Проте наступний спад, за його словами, визначатиметься саме бізнес-циклом. Останні виражені спади ділової активності відбулися у 2008 та 2001 роках — ще до того, як з’явився крипторинок.

«Якщо ми отримаємо діловий спад, схожий на 2001 чи 2008 рік, це перевірить, як поводиться BTC. Він впаде, як технокомпанії, чи як золото?» — поставив питання аналітик.

Як бізнес-цикли впливають на ліквідність

Бізнес-цикл — це період економічного скорочення, коли ВВП знижується, безробіття зростає, споживчі витрати падають, а ділова активність сповільнюється. Інакше кажучи, це рецесія, яка зазвичай настає після фази економічного підйому.

Цікаве по темі: Крипто проти традиційного ринку: хто виживе в епоху штучного інтелекту

Ву наголошує, що крипторинок не існує ізольовано — на нього впливають ширші економічні процеси, передусім через ліквідність.

Під час спаду 2001 року, відомого як «дотком-бульбашка», безробіття зросло, а американський фондовий індекс S&P 500 впав на 50% за два роки. Причиною став обвал переоцінених технологічних компаній та надмірні спекуляції.

У 2008 році «фінансова криза» призвела до різкого скорочення ВВП, стрибка безробіття та падіння S&P 500 на 56%. Цей спад спричинила іпотечна криза, колапс банківської системи та замороження кредитування.

Коли чекати наступного спаду

Національне бюро економічних досліджень США (NBER) відстежує чотири основні показники, що сигналізують про рецесію: зайнятість, особисті доходи, промислове виробництво та роздрібні продажі.

У 2020 році відбувся короткий, але різкий спад через карантин, спричинений пандемією COVID-19. Наразі загроза негайної рецесії відсутня, хоча ризики залишаються підвищеними.

Цикл ускладнюється новими торговельними тарифами, які вже пригальмували зростання у першій половині 2025 року і, за прогнозами, продовжуватимуть тиснути на ВВП до середини 2026-го.

Ву підсумував, що ринки залишаються спекулятивними, тобто заздалегідь враховують майбутні події, зокрема зміни грошової маси М2.

Джерело: Cointelegraph.