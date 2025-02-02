Обов’язкова накопичувальна пенсія в Україні: якою може бути

Міністерство соціальної політики сподівається, що цього року Верховна Рада затвердить закон про накопичувальну пенсійну систему

Які зміни це принесе українцям, як саме має функціонувати обов’язкова накопичувальна пенсія та які уроки можна взяти з міжнародного досвіду, розповіло видання «Ми – Україна».

В Україні з 2004 року діє трирівнева пенсійна система, що включає солідарний, обов’язковий накопичувальний і добровільний накопичувальний рівні. Наразі функціонують лише два:

солідарний (перший рівень) — усі офіційно працевлаштовані сплачують ЄСВ (22% від зарплати), що йде на пенсії нинішнім пенсіонерам, а їм зараховується страховий стаж;

солідарний (перший рівень) — усі офіційно працевлаштовані сплачують ЄСВ (22% від зарплати), що йде на пенсії нинішнім пенсіонерам, а їм зараховується страховий стаж; добровільний накопичувальний (третій рівень) — громадяни можуть самостійно відкладати кошти у недержавних пенсійних фондах, страхових компаніях чи банках.

Другий рівень — обов’язковий накопичувальний — поки що не запроваджений. Його впровадження не скасує ані солідарної системи, ані добровільних внесків.

За 20 років обов’язковий накопичувальний рівень пенсійної системи так і не впровадили, хоча спроб було багато.

Останні ініціативи: законопроєкт №9212, який у квітні 2024 року повернули на доопрацювання, та пропозиція Мінсоцполітики, що обговорювалася восени, але до Ради не внесена.

27 січня міністерка Оксана Жолнович заявила, що у 2025 році планують доопрацювати концепцію накопичувального пенсійного фонду та IT-систему, а накопичення стартує у 2026-му.

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«Законопроєкт про накопичувальну пенсійну систем розроблений Кабміном, — пояснила міністерка. — Ми вже його перший раунд погодження з всіма центральними органами виконавчої влади провели. Зараз зводимо до кінця застереження, які були висловлені».

Як будуть сплачувати внески у накопичувальну пенсійну систему?

Жолнович заявила, що на другий рівень пенсійної системи, за планом, спрямовуватимуть 9% від зарплати. Спершу це сприйняли як новий податок, але у Мінсоцполітики пояснили: ці кошти надходитимуть із уже існуючих відрахувань — ЄСВ та ПДФО, без підвищення їхніх ставок. За бажанням громадяни зможуть збільшити свій внесок.

Оскільки нового законопроєкту ще немає, деталі плану поки невідомі. Однак попередні ініціативи містили ключові механізми, які можуть бути збережені.

Раніше у депутатському та урядовому проєктах передбачалося поступове зростання внесків. За законопроєктом №9212 частина ЄСВ мала перерозподілятися так:

1% у перший рік;

1,5% у другий;

2% у третій і надалі.

Держава мала б робити симетричний внесок, але не більше 3% від середньої зарплати.

Очікується, що внески в обов’язкову накопичувальну систему не оподатковуватимуться – це положення, ймовірно, залишиться в новому законопроєкті.

Основні умови накопичувальної системи

Вік. За останніми проєктами, після 55 років участь у системі стає добровільною, оскільки за короткий період накопичити значну суму неможливо.

Час. Виплати мають починатися одночасно з досягненням пенсійного віку та отриманням виплат у солідарній системі.

Дострокові виплати можливі у разі критичних захворювань учасника або члена сім’ї, виїзду за кордон на постійне місце проживання чи отримання інвалідності I або II групи.

Форми виплат передбачають одноразову виплату, виплати протягом визначеного терміну або довічне утримання. У разі смерті кошти передаються спадкоємцям.

Ці умови стандартні, але попередні проєкти викликали чимало зауважень, яких, імовірно, не вдасться уникнути й цього разу.

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