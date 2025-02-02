close-btn
PaySpaceMagazine

Обов’язкова накопичувальна пенсія в Україні: якою може бути

02.02.2025 10:00
Ольга Деркач
Читати росiйською

Міністерство соціальної політики сподівається, що цього року Верховна Рада затвердить закон про накопичувальну пенсійну систему

Обов’язкова накопичувальна пенсія в Україні: якою може бути

Обов’язкова накопичувальна пенсія в Україні: якою може бути Фото: unsplash.com, freepik.com

Які зміни це принесе українцям, як саме має функціонувати обов’язкова накопичувальна пенсія та які уроки можна взяти з міжнародного досвіду, розповіло видання «Ми – Україна».

В Україні з 2004 року діє трирівнева пенсійна система, що включає солідарний, обов’язковий накопичувальний і добровільний накопичувальний рівні. Наразі функціонують лише два:

  • солідарний (перший рівень) — усі офіційно працевлаштовані сплачують ЄСВ (22% від зарплати), що йде на пенсії нинішнім пенсіонерам, а їм зараховується страховий стаж;
  • добровільний накопичувальний (третій рівень) — громадяни можуть самостійно відкладати кошти у недержавних пенсійних фондах, страхових компаніях чи банках.

Другий рівень — обов’язковий накопичувальний — поки що не запроваджений. Його впровадження не скасує ані солідарної системи, ані добровільних внесків.

За 20 років обов’язковий накопичувальний рівень пенсійної системи так і не впровадили, хоча спроб було багато.

Останні ініціативи: законопроєкт №9212, який у квітні 2024 року повернули на доопрацювання, та пропозиція Мінсоцполітики, що обговорювалася восени, але до Ради не внесена.

27 січня міністерка Оксана Жолнович заявила, що у 2025 році планують доопрацювати концепцію накопичувального пенсійного фонду та IT-систему, а накопичення стартує у 2026-му.

Цікаве по темі: Як змінилася пенсія в Україні: названо середній розмір виплат

«Законопроєкт про накопичувальну пенсійну систем розроблений Кабміном, — пояснила міністерка. — Ми вже його перший раунд погодження з всіма центральними органами виконавчої влади провели. Зараз зводимо до кінця застереження, які були висловлені».

Як будуть сплачувати внески у накопичувальну пенсійну систему?

Жолнович заявила, що на другий рівень пенсійної системи, за планом, спрямовуватимуть 9% від зарплати. Спершу це сприйняли як новий податок, але у Мінсоцполітики пояснили: ці кошти надходитимуть із уже існуючих відрахувань — ЄСВ та ПДФО, без підвищення їхніх ставок. За бажанням громадяни зможуть збільшити свій внесок.

Оскільки нового законопроєкту ще немає, деталі плану поки невідомі. Однак попередні ініціативи містили ключові механізми, які можуть бути збережені.

Раніше у депутатському та урядовому проєктах передбачалося поступове зростання внесків. За законопроєктом №9212 частина ЄСВ мала перерозподілятися так:

  • 1% у перший рік;
  • 1,5% у другий;
  • 2% у третій і надалі.

Держава мала б робити симетричний внесок, але не більше 3% від середньої зарплати.

Очікується, що внески в обов’язкову накопичувальну систему не оподатковуватимуться – це положення, ймовірно, залишиться в новому законопроєкті.

Основні умови накопичувальної системи

Вік. За останніми проєктами, після 55 років участь у системі стає добровільною, оскільки за короткий період накопичити значну суму неможливо.

Час. Виплати мають починатися одночасно з досягненням пенсійного віку та отриманням виплат у солідарній системі.

Дострокові виплати можливі у разі критичних захворювань учасника або члена сім’ї, виїзду за кордон на постійне місце проживання чи отримання інвалідності I або II групи.

Форми виплат передбачають одноразову виплату, виплати протягом визначеного терміну або довічне утримання. У разі смерті кошти передаються спадкоємцям.

Ці умови стандартні, але попередні проєкти викликали чимало зауважень, яких, імовірно, не вдасться уникнути й цього разу.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Названо, хто отримує найвищу пенсію в Україні

Чи зросте мінімальна пенсія у 2025 — нардеп

Деякі українці отримають нові доплати до пенсії: кого стосується

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
google news
Новини по темі
В Україні запустили нову грантову програму з підтримки бізнесу 01.02.2025

В Україні запустили нову грантову програму з підтримки бізнесу
НАБУ презентувала міжбанківський сервіс для P2P-переказів за номером телефону 01.02.2025

НАБУ презентувала міжбанківський сервіс для P2P-переказів за номером телефону
Як змінилася пенсія в Україні: названо середній розмір виплат 31.01.2025

Як змінилася пенсія в Україні: названо середній розмір виплат
monobank запустив новий інструмент для користувачів 31.01.2025

monobank запустив новий інструмент для користувачів
Скільки грошей отримали українці у касах банків у 2024 — статистика НБУ 31.01.2025

Скільки грошей отримали українці у касах банків у 2024 — статистика НБУ
Revolut видаватиме кредити на купівлю комерційної нерухомості 30.01.2025

Revolut видаватиме кредити на купівлю комерційної нерухомості
Вибір редакції
Всі
Як вигідно взяти небанківський споживчий кредит у 2025
ТОП статей 29.01.2025

Як вигідно взяти небанківський споживчий кредит у 2025

 Доходи криптозлочинців у 2024 та головні зміни на ринку: огляд звітів Chainalysis та TRM Labs
ТОП статей 22.01.2025

Доходи криптозлочинців у 2024 та головні зміни на ринку: огляд звітів Chainalysis та TRM Labs
Останні новини
Сьогодні  12:00

Скільки б ви заробили, вклавши $1000 у портфель Кійосакі на початку 2025

 Сьогодні  11:00

8 стартапів представлять Україну на 4YFN

 01.02.2025  13:00

2 криптовалюти, які скоро досягнуть ринкової капіталізації $1 млрд

 01.02.2025  12:00

В Україні запустили нову грантову програму з підтримки бізнесу

 01.02.2025  11:00

НАБУ презентувала міжбанківський сервіс для P2P-переказів за номером телефону

 01.02.2025  10:00

Біткоїн витісняє «фальшивий» долар США — Кійосакі

 31.01.2025  17:10

Гігантська корональна діра на Сонці викличе геомагнітну бурю на Землі

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber