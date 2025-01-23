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Чи зросте мінімальна пенсія у 2025 — нардеп

23.01.2025 20:10
Ольга Деркач
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Уряд ухвалив рішення про замороження мінімальної пенсії, прожиткового мінімуму та ряду інших соціальних показників до 2028 року. Відповідно, у 2025 році ці величини не планується збільшувати

Чи зросте мінімальна пенсія у 2025 — нардеп

Чи зросте мінімальна пенсія у 2025 — нардеп Фото: unsplash.com, freepik.com

Народний депутат Михайло Цимбалюк припускає, що соціальні стандарти можуть зрости вже цього року. За його словами, можливість підвищення залежить від надходження 40 мільярдів євро допомоги від міжнародних партнерів.

«Я думаю, що все ж таки Кабмін після першого півріччя вийде з такою ініціативою. Ми про це говоримо з різними міністерствами. Чому? Тому, що тоді буде економічне зростання», — зазначив Цимбалюк.

Депутат також підкреслив, що рішення про замороження соціальних стандартів є несправедливим. На його думку, підвищення пенсій і зарплат сприяло б зростанню надходжень до бюджету за рахунок податків.

Питання про можливість змін залишається відкритим. Залежно від економічної ситуації та обсягів фінансової допомоги з-за кордону, уряд може переглянути своє рішення. Однак наразі офіційних заяв чи конкретних планів у цьому напрямі не оприлюднено.

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«Ми в цьому процесі рухаємося і я думаю, що уряд на це піде, бо підвищення пенсії та мінімальної зарплати стимулюють економіку. Пенсіонери, отримуючи не мізерні кошти, йдуть у крамниці, платять комунальні та таким чином стимулюють розвиток економіки, а не ховають гроші «під матрац»», — додав нардеп.

Важливо знати: якщо соціальні стандарти зростуть, це автоматично вплине на пов’язані з ними виплати. Наприклад, розмір допомоги при народженні дитини також збільшиться.

Нагадаємо, що пенсійна система України буде реформована. На засіданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) було схвалено Білу книгу реформування системи добровільного накопичувального пенсійного забезпечення в Україні.

Раніше ми писали, що Пенсійний фонд запустив новий сервіс для українців. Пенсіонери часто використовують свої пенсійні посвідчення для підтвердження статусу у різних органах та установах. Однак інколи виникає потреба у перевірці його дійсності (наприклад, при перетині кордону). Раніше для цього необхідно було звертатися до ПФУ, що займало певний час. Зараз для перевірки посвідчення достатньо кількох кліків.

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Джерело: 24 Канал.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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