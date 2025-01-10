Пенсійна система України буде реформована: деталі

Сьогодні, 10 січня 2025 року, на засіданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) було схвалено Білу книгу реформування системи добровільного накопичувального пенсійного забезпечення в Україні

Про це повідомила пресслужба НКЦПФР.

Зазначається, що цей документ визначає ключові напрями трансформації пенсійної системи, спрямовані на забезпечення фінансової стабільності громадян та інтеграцію української моделі в європейську систему.

Комісія має на меті створити стабільну та ефективну систему добровільного накопичувального пенсійного забезпечення, що базується на таких принципах:

прозорість та відповідальність: суб’єкти системи мають діяти відповідно до найкращих міжнародних стандартів, забезпечуючи зрозумілу та відкриту інформацію для учасників;

інвестиційна диверсифікація: запровадження політики довгострокового інвестування та захисту активів від ризиків;

захист інтересів учасників: дотримання стандартів ЄС, зокрема Директиви (ЄС) 2016/2341.

«Біла книга — це дорожня карта, яка забезпечить новий етап розвитку пенсійного забезпечення в Україні. Ми адаптуємо європейські підходи, щоб гарантувати громадянам стабільність та довіру до нової системи», — зазначив Максим Лібанов, Член НКЦПФР.

Цікаве по темі: Вимоги до стажу для пенсії у 2025 році змінилися

Схвалення Білої книги відкриває шлях до модернізації пенсійної системи України, що забезпечить:

надійність та стабільність роботи накопичувальних пенсійних фондів;

захист накопичень учасників завдяки новій системі інфраструктури та стандартам корпоративного управління;

залучення соціально-відповідального бізнесу до системи добровільного пенсійного забезпечення.

Надалі Комісія планує провести низку публічних консультацій з представниками ринку, експертами та міжнародними партнерами. Результатом чого стане підготовка законодавчих ініціатив для реалізації ключових положень Білої книги. Також важливим аспектом є проведення освітніх заходів для громадян з метою популяризації накопичувального пенсійного забезпечення.

Нагадаємо, що Пенсійний фонд України представив новий сервіс. На вебпорталі електронних послуг ПФУ запущено інструмент «Пошук пенсійного посвідчення», за допомогою якого можна швидко перевірити, чи дійсне посвідчення, а також дізнатися дату його видачі.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Деякі українці з січня отримають збільшену пенсію: кого стосується

Деякі українці отримають нові доплати до пенсії: кого стосується

Деякі українці можуть отримати подвійні пенсії: за яких умов