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Деякі українці з січня отримають збільшену пенсію: кого стосується

01.01.2025 13:40
Дарія Шуть
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Вже з початку 2025 року частина пенсіонерів отримає спеціальну доплату за віком

Деякі українці з січня отримають збільшену пенсію: кого стосується

Фото: freepik.com

Пенсія українців може збільшитися з кількох причин, включно зі спеціальними надбавками та доплатами.

У січні частина пенсіонерів отримає додаткову виплату у зв’язку з віком, йдеться у матеріалах Пенсійного фонду України.

Для отримання цієї доплати люди похилого віку повинні відповідати наступним критеріям:

  • пенсіонер має бути старшим за 70 років;
  • отримувати пенсію за віком;
  • мати загальну щомісячну пенсійну виплату менше ніж 10 340,35 гривні.

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Розмір цієї доплати залежить від віку людини. На даний момент вона становить:

  • для пенсіонерів від 70 до 74 років включно — 300 гривень;
  • для осіб від 75 до 79 років включно — 456 гривень;
  • пенсіонерам, старшим за 80 років — 570 гривень.

За даними ПФУ, нарахування доплати розпочинається не з початку календарного місяця, а після дня народження. Тому за перший місяць її буде виплачено не повністю, а пропорційно до цієї кількості днів.

Цей вид доплат додається до основного розміру пенсії та нараховується автоматично, ніякі додаткові заяви подавати не потрібно.

Нагадаємо, індексація пенсій в Україні очікується лише через три місяці після початку 2025 року, однак вже з січня певна категорія пенсіонерів, які зазнали впливу Чорнобильської катастрофи, отримуватиме доплати до пенсії.

Доплату в розмірі 2361 грн нараховуватимуть пенсіонерам, які не працюють та постійно проживали в зонах безумовного чи добровільного відселення в період із 26 квітня 1986 року до 1 січня 1993 року. Наразі на цих територіях проживають 653 пенсіонери.

Також ми писали, що Міністерство соціальної політики підготувало проєкт пенсійної реформи.  В уряді прогнозують, що цей план дозволить підвищити виплати для 80% пенсіонерів в Україні та прибере нерівності між розмірами виплат, призначеними у різні роки.

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Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніДержавні органи
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