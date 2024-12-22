Деякі українці можуть отримати подвійні пенсії: за яких умов

Українські пенсіонери можуть отримувати подвійні виплати у 2025 році, однак для цього потрібно відповідати певним критеріям

Для отримання одразу двох пенсій українці похилого віку повинні мати статус людини з інвалідністю. Про це повідомляє Департамент соціального захисту населення.

Перелік осіб, які отримають такі виплати і наступного року, виглядає наступним чином:

люди похилого віку з інвалідністю з дитинства І групи – 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, – з 01.01.2024 – 2361,00 гривень.

українці з інвалідністю з дитинства ІІ групи – 80% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, – з 01.01.2024 – 1888,80 гривень.

пенсіонери з інвалідністю з дитинства ІІІ групи – 60% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, – з 01.01.2024 – 1416,60 гривень.

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Така соціальна допомога виплачується державними підприємствами і об’єднаннями зв’язку за місцем проживання особи з інвалідністю з дитинства або законного представника, яким призначена допомога на дітей з інвалідністю або осіб з інвалідністю, які визнані недієздатними або через установи уповноважених банків за письмовою заявою одержувача.

Особи з інвалідністю з дитинства мають право на одночасне одержання другої пенсії у разі втрати годувальника та державної соцдопомоги.

Нагадаємо, розмір пенсій для військових в України залежать від низки факторів. Деякі категорії захисників мають право на пенсію в розмірі 100% від суми грошового забезпечення.

Наразі українські військові отримують два види пенсій: за вислугу років та з інвалідності. Також членам родин загиблих воїнів призначають пенсії у зв’язку з втратою годувальника.

Також ми писали, що Міністерство соціальної політики підготувало проєкт пенсійної реформи. В уряді прогнозують, що цей план дозволить підвищити виплати для 80% пенсіонерів в Україні та прибере нерівності між розмірами виплат, призначеними у різні роки.

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