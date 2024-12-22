close-btn
PaySpaceMagazine

Деякі українці можуть отримати подвійні пенсії: за яких умов

22.12.2024 11:00
Дарія Шуть
Читати росiйською

Українські пенсіонери можуть отримувати подвійні виплати у 2025 році, однак для цього потрібно відповідати певним критеріям

Деякі українці можуть отримати подвійні пенсії: за яких умов

Фото: freepik.com, wikipedia.org

Для отримання одразу двох пенсій українці похилого віку повинні мати статус людини з інвалідністю. Про це повідомляє Департамент соціального захисту населення.

Перелік осіб, які отримають такі виплати і наступного року, виглядає наступним чином:

  • люди похилого віку з інвалідністю з дитинства І групи – 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, – з 01.01.2024 – 2361,00 гривень.
  • українці з інвалідністю з дитинства ІІ групи – 80% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, – з 01.01.2024 – 1888,80 гривень.
  • пенсіонери з інвалідністю з дитинства ІІІ групи – 60% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, – з 01.01.2024 – 1416,60 гривень.

Читайте також: У Дії можна оформити цифрове пенсійне посвідчення

Така соціальна допомога виплачується державними підприємствами і об’єднаннями зв’язку за місцем проживання особи з інвалідністю з дитинства або законного представника, яким призначена допомога на дітей з інвалідністю або осіб з інвалідністю, які визнані недієздатними або через установи уповноважених банків за письмовою заявою одержувача.

Особи з інвалідністю з дитинства мають право на одночасне одержання другої пенсії у разі втрати годувальника та державної соцдопомоги.

Нагадаємо, розмір пенсій для військових в України залежать від низки факторів. Деякі категорії захисників мають право на пенсію в розмірі 100% від суми грошового забезпечення.

Наразі українські військові отримують два види пенсій: за вислугу років та з інвалідності. Також членам родин загиблих воїнів призначають пенсії у зв’язку з втратою годувальника.

Також ми писали, що Міністерство соціальної політики підготувало проєкт пенсійної реформи.  В уряді прогнозують, що цей план дозволить підвищити виплати для 80% пенсіонерів в Україні та прибере нерівності між розмірами виплат, призначеними у різні роки.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Яка сума найбільшої пенсії в Україні — відповідь Мінсоцполітики

В Україні планують провести пенсійну реформу

Якою буде мінімальна пенсія у 2025 році — дані Кабміну

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніДержавні органи
google news
Новини по темі
2 криптовалюти, які сягнуть ринкової капіталізації в $10 млрд 22.12.2024

2 криптовалюти, які сягнуть ринкової капіталізації в $10 млрд
3 криптовалюти, на які варто звернути увагу перед ралі Санта-Клауса 21.12.2024

3 криптовалюти, на які варто звернути увагу перед ралі Санта-Клауса
Скільки українці готові витратити на житло під час свят — звіт OLX 21.12.2024

Скільки українці готові витратити на житло під час свят — звіт OLX
5 монет, які варто розглянути до купівлі вже сьогодні 20.12.2024

5 монет, які варто розглянути до купівлі вже сьогодні
НБУ пом’якшує низку валютних обмежень 20.12.2024

НБУ пом’якшує низку валютних обмежень
Криптотрейдер перетворив $90 на $3,25 млн за два дні 20.12.2024

Криптотрейдер перетворив $90 на $3,25 млн за два дні
Вибір редакції
Всі
Від нових продуктів до глобальних трендів: як пройшов рік у фінкомпаній-номінантів PSM Awards
ТОП статей 20.12.2024

Від нових продуктів до глобальних трендів: як пройшов рік у фінкомпаній-номінантів PSM Awards

 Комунікація з клієнтами у фінансовому секторі: як її побудувати та чого очікують споживачі
ТОП статей 20.12.2024

Комунікація з клієнтами у фінансовому секторі: як її побудувати та чого очікують споживачі
Останні новини
Сьогодні  12:00

4 причини інвестувати в криптовалюту до інавгурації Трампа

 Сьогодні  11:00

Деякі українці можуть отримати подвійні пенсії: за яких умов

 Сьогодні  10:00

2 криптовалюти, які сягнуть ринкової капіталізації в $10 млрд

 21.12.2024  14:00

Що подарувати криптоентузіасту на свята

 21.12.2024  13:00

5 шахрайських схем із ШІ, які залишатимуться актуальними у 2025

 21.12.2024  12:00

3 криптовалюти, на які варто звернути увагу перед ралі Санта-Клауса

 21.12.2024  11:00

Вчені створили батарею, яка на 750% продуктивніша за аналоги

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber