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Пенсійний фонд запустив новий сервіс для українців

07.01.2025 14:00
Ольга Деркач
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Пенсійний фонд України представив новий сервіс для перевірки дійсності пенсійних посвідчень

Пенсійний фонд запустив новий сервіс для українців

Пенсійний фонд запустив новий сервіс для українців Фото: freepik.com

Пенсіонери часто використовують свої пенсійні посвідчення для підтвердження статусу у різних органах та установах. Однак інколи виникає потреба у перевірці його дійсності (наприклад, при перетині кордону). Раніше для цього необхідно було звертатися до ПФУ, що займало певний час.

Зараз для перевірки посвідчення достатньо кількох кліків.

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На вебпорталі електронних послуг ПФУ запущено новий інструмент «Пошук пенсійного посвідчення», за допомогою якого можна швидко перевірити, чи дійсне посвідчення, а також дізнатися дату його видачі.

Нагадаємо, що у Дії можна оформити цифрове пенсійне посвідчення. Фахівці Дії продовжують оцифровувати важливі документи: тепер пенсійне посвідчення доступне в електронному форматі та не вимагає паперового (фізичного) аналога. Це дозволяє отримати його швидше, без необхідності відвідувати держустанови, і робить користування ще зручнішим.

Раніше ми писали, що в Україні проведуть пенсійну реформу. План пенсійної реформи передбачає введення базової пенсії розміром у 30% від мінімальної зарплати, а також систему балів за страхові внески. В уряді прогнозують, що цей план дозволить підвищити виплати для 80% пенсіонерів в Україні та прибере нерівності між розмірами виплат, призначеними у різні роки. Зокрема, пропонується застосовувати для обчислення розміру пенсії інформацію про суми сплачених страхових внесків, замість інформації про заробітну плату (дохід), з якої сплачувався страховий внесок.

Крім того, ми розповідали, яка сума найбільшої пенсії в Україні. В Україні наразі діє обмеження на розмір пенсії, який не можу перевищувати 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб, тобто 23,6 тис. грн. Однак десятки тисяч громадян обійшли це правило через суд.

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За матеріалами: sud.ua.

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