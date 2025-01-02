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Вимоги до стажу для пенсії у 2025 році змінилися

02.01.2025 13:00
Микола Деркач
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В Україні щороку посилюються вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію. У 2024 році для пенсії у 60 років потрібно було мати 31 рік стажу, а у 2025 році ця вимога зростає до 32 років. У 2026-му потрібно буде вже 33 роки, а до 2028-го мінімальний стаж становитиме 35 років

Вимоги до стажу для пенсії у 2025 році змінилися

Вимоги до стажу для пенсії у 2025 році змінилися Фото: freepik.com

Про це йдеться у матеріалі obozrevatel.com.

Зазначається, що вихід на пенсію можливий не лише у 60 років. Пенсію у 63 роки можуть призначити за наявності на 10 років менше стажу, ніж вимагається для 60 років. Цей показник також поступово збільшуватиметься, доки у 2028 році не досягне 25 років.

Для виходу на пенсію у 65 років потрібно мати лише 15 років стажу — ця вимога залишається незмінною. Якщо ж до 65 років людина не накопичила мінімальний стаж, пенсія не призначається. У такому випадку можна отримати спеціальну грошову допомогу. Її розмір визначається як різниця між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність, і середнім сукупним доходом сім’ї за попередні шість місяців.

Вимоги до стажу для пенсії у 2025 році змінилися

Сума цієї допомоги не може перевищувати прожитковий мінімум для непрацездатних осіб, який у 2025 році залишається на рівні 2361 грн через заморожені соціальні стандарти.

Мінімальний пенсійний вік для жінок і чоловіків в Україні наразі однаковий — 60 років. Проте для жінок цей показник підвищувався поступово, і лише з 2021 року вони почали виходити на пенсію у 60 років.

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Що робити, якщо стажу для пенсії недостатньо

Українці, які не накопичили необхідний стаж, можуть його докупити. Для цього потрібно укласти договір із Пенсійним фондом України про добровільну участь у системі соціального страхування. Пропонуються два варіанти договорів:

  • довгостроковий — із регулярними внесками протягом одного-п’яти років;
  • одноразовий — для негайного придбання стажу.

У разі довгострокового договору щомісячний внесок становить 22% від мінімальної зарплати. У 2025 році це 1760 грн, адже мінімальна зарплата залишатиметься на рівні 8000 грн.

Для одноразового придбання стажу потрібно сплатити 44% від мінімальної зарплати за кожен місяць. У 2025 році ця сума становитиме 3520 грн за місяць стажу.

Ці інструменти дають можливість українцям забезпечити собі необхідні умови для виходу на пенсію вчасно.

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Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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