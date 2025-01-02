НБУ перевірить роботу Райффайзен та низки інших банків

Національний банк України (НБУ) у 2025 році планує здійснити перевірки з питань інформаційної безпеки, кіберзахисту та надання кваліфікованих електронних довірчих послуг у шістьох банках

Йдеться про:

АТ «Креді Агріколь Банк» (ЄДРПОУ 14361575) — I квартал;

АТ «Райффайзен Банк» (ЄДРПОУ 14305909) — II квартал;

Акціонерний банк «Південний» (ЄДРПОУ 20953647) — III квартал;

АТ «Банк Кредит Дніпро» (ЄДРПОУ 14352406) — III квартал;

АТ «Комінбанк» (ЄДРПОУ 21580639) — IV квартал;

АТ «Альтбанк» (ЄДРПОУ 19358784) — IV квартал.

Перевірки зазначених банків визначені Планом проведення інспекційних перевірок банків на 2025 рік і включатимуть, зокрема, питання інформаційної безпеки та кіберзахисту.

Це сприятиме вдосконаленню банками власних спроможностей з реагування на сучасні кіберзагрози, а також зміцненню кіберстійкості як банків, зокрема, так і банківської системи загалом.

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Планування виїзних перевірок у сферах інформаційної безпеки, кіберзахисту та надання кваліфікованих електронних довірчих послуг здійснюється на основі ризик-орієнтованого підходу, визначеного Положенням про здійснення контролю за дотриманням банками вимог законодавства з цих питань. У процесі організації перевірок враховується наявна в Національного банку інформація про факти, події та обставини діяльності банків, з огляду на специфіку їх роботи, характер і обсяги наданих банківських та фінансових послуг, а також інших видів діяльності.

Перевірки дотримання законодавчих вимог у сфері електронних довірчих послуг проводяться виключно щодо банків, які є кваліфікованими надавачами таких послуг. Інформація про ці банки повинна бути внесена до Довірчого списку на підставі подання засвідчувального центру.

Нагадаємо, що НБУ проведе стрес-тест 21 банку наступного року. Стрес-тестування у 2025 році проходитиме 21 банківська установа, на які припадає понад 90% активів банківської системи. Банки відібрано за трьома критеріями: розмір зважених на ризик активів, обсяг залучених від домогосподарств депозитів та обсяг наданих домогосподарствам чистих кредитів.

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За матеріалами: НБУ.