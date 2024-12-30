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НБУ перевірить Ощадбанк, Райффайзен Банк та інші фінустанови у 2025 році

30.12.2024 18:20
Ольга Деркач
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Національний банк України (НБУ) запланував у 2025 році виїзні перевірки з питань фінансового моніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства семи банків та дев’яти установ

НБУ перевірить Ощадбанк, Райффайзен Банк та інші фінустанови у 2025 році

НБУ перевірить Ощадбанк, Райффайзен Банк та інші фінустанови у 2025 році Фото: bank.gov.ua

До переліку банків увійшли:

  • у I кварталі — ПАТ «МТБ Банк» (ЄДРПОУ 21650966), АТ «МІБ» (ЄДРПОУ 35810511);
  • у II кварталі — Акціонерний банк «Південний» (ЄДРПОУ 20953647), АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 00032129), АТ «ТАСКОМБАНК» (ЄДРПОУ 09806443);
  • у III кварталі — АТ «Райффайзен Банк» (ЄДРПОУ 14305909);
  • у IV кварталі — АТ «Банк Авангард» (ЄДРПОУ 38690683).

До переліку установ увійшли:

  • у I кварталі — ТОВ «УПР» (ЄДРПОУ 37973023), ПрАТ СК «ПЗУ Україна» (ЄДРПОУ 20782312);
  • у II кварталі — ТОВ «Фард Стандарт» (ЄДРПОУ 39373312);
  • у III кварталі — ТОВ «ФК «Контрактовий дім» (ЄДРПОУ 35442539), ТОВ «Свіфт Гарант» (ЄДРПОУ 39859339), ПрАТ «СК «ВУСО» (ЄДРПОУ 31650052);
  • у IV кварталі — ТОВ «ФК МБК» (ЄДРПОУ 37973945), ТОВ «Ай Ломбард» (ЄДРПОУ 44916262), ТОВ «1 Безпечне Агентство Необхідних Кредитів» (ЄДРПОУ 39861924).

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План виїзних перевірок складено на підставі ризик-орієнтованого підходу, в тому числі враховуючи результати проведеної оцінки ризиків діяльності банків та установ.

Річний план оприлюднюється згідно з вимогами пункту 13 розділу II Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 червня 2020 року № 90 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 04 квітня 2024 року № 37) (зі змінами).

Нагадаємо, що НБУ проведе стрес-тест 21 банку наступного року. Стрес-тестування у 2025 році проходитиме 21 банківська установа, на які припадає понад 90% активів банківської системи. Банки відібрано за трьома критеріями: розмір зважених на ризик активів, обсяг залучених від домогосподарств депозитів та обсяг наданих домогосподарствам чистих кредитів.

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Рубрики: БанкиНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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