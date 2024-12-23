Скільки заборгувала банкам держава за програмою 5-7-9% — НБУ

Нестача фінансування ускладнює стабільність державних програм, що створює невизначеність для банків і позичальників

До кінця 2024 року заборгованість Кабміну перед українськими банками за компенсацію пільгових ставок у межах програми «5-7-9» досягне майже 10 млрд грн.

Про це йдеться у грудневому звіті про фінансову стабільність Національного банку України (НБУ).

В регуляторі зазначають, що теперішня ситуація зі значним боргом перед банками вимагає ефективного використання обмежених ресурсів, зокрема на інвестиційні проєкти, які найбільше потребують підтримки.

«Державна підтримка вже не є визначальною для кредитування, а нестача фінансування ускладнює стабільність програм, що створює невизначеність для банків і позичальників, уповільнюючи процес», — вважають в Нацбанку.

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Водночас перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова зазначила, що програма єОселя також потребує змін, зокрема для фокусування підтримки на найбільш нужденних верствах населення.

З початку повномасштабної війни і до 18 листопада 2024 року бізнеси отримали 65 587 пільгових кредитів на 257,7 млрд грн за Державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%», згідно з даними Мінфіну.

У травні 2024 року уряд значно скоротив програму «5-7-9%» для поповнення оборотних коштів бізнесу, обмеживши можливості для отримання позик на оборотний капітал. Тепер підприємці не зможуть отримати кредити на ці цілі на суму, що перевищує 5 млн грн.

Нагадаємо, український уряд збільшив термін можливої пролонгації кредиту для підприємців за програмою «Доступні кредити 5-7-9%». Тепер пролонгувати кредит можливо до 31 грудня 2026 року.

Нововведення стосується лише тих кредитів, що були видані підприємствам, виробничі потужності яких станом на 24 лютого 2022 року, тобто на початок повномасштабної війни, були розміщені на території активних бойових дій або тимчасово окупованих територій.

Які в Україні діють пільгові кредитні програми для бізнесу — читайте в нашому матеріалі.

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