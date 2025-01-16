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Деякі українці можуть отримати «другу пенсію»: хто має право

16.01.2025 17:40
Ольга Деркач
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З 2025 року в Україні планується розширення соціальної підтримки, яка включатиме додаткові виплати для певних груп громадян. Основну увагу приділено підтримці осіб з інвалідністю та їхніх опікунів

Деякі українці можуть отримати «другу пенсію»: хто має право

Деякі українці можуть отримати «другу пенсію»: хто має право Фото: unsplash.com, freepik.com

Хто отримає подвійну пенсію

Державна допомога буде надаватися особам з інвалідністю з дитинства, а також дітям з інвалідністю, повідомляє 24 Канал з посиланням на Департамент соціального захисту населення в Сумах.

Програма включає виплати:

  • для осіб, які доглядають за людьми з інвалідністю;
  • для опікунів самотніх інвалідів;
  • для батьків дітей з інвалідністю, які перебувають у декреті або не працюють.

Розмір допомоги залежить від категорії отримувача.

Зверніть увагу! Найвищі виплати будуть надані людям з інвалідністю I групи підгрупи А та дітям віком від 6 до 18 років з додатковими надбавками. Також непрацездатні члени сім’ї можуть отримувати додаткову пенсію, розмір якої залежатиме від складу родини.

Нові правила виходу на пенсію

Крім того, в Україні змінилися умови виходу на пенсію. Для того щоб отримати пенсію у 60 років, необхідно мати не менше 32 років страхового стажу. Якщо стаж менший, пенсійний вік підвищується до 63 або 65 років.

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До 2028 року мінімальний страховий стаж для виходу на пенсію у 60 років поступово збільшуватиметься до 35 років.

Крім того, введено нові коефіцієнти для розрахунку окремих пенсій, що в деяких випадках може призвести до зменшення виплат до 90% від попередньо нарахованих сум.

Нагадаємо, що пенсійна система України буде реформована. На засіданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) було схвалено Білу книгу реформування системи добровільного накопичувального пенсійного забезпечення в Україні.

Раніше ми писали, що Пенсійний фонд запустив новий сервіс для українців. Пенсіонери часто використовують свої пенсійні посвідчення для підтвердження статусу у різних органах та установах. Однак інколи виникає потреба у перевірці його дійсності (наприклад, при перетині кордону). Раніше для цього необхідно було звертатися до ПФУ, що займало певний час. Зараз для перевірки посвідчення достатньо кількох кліків.

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Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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