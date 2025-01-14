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Деяким українцям обмежать пенсії: кого стосується

14.01.2025 18:40
Ольга Деркач
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Цього року на українців чекають обмеження пенсійних виплат. Зміни стосуються максимальних розмірів пенсій

Деяким українцям обмежать пенсії: кого стосується

Деяким українцям обмежать пенсії: кого стосується Фото: freepik.com

Згідно з нововведенням, яке передбачає Державний бюджет на 2025 рік, пенсії не можуть перевищувати чотири середні пенсійні виплати по країні або десяти прожиткових мінімумів для для непрацездатних осіб (враховуючи ставки на 2025 рік, це 23 610 гривень).

Ці зміни сприятимуть зменшенню різниці між стандартними пенсіями та спеціальними пенсіями, які зараз значно перевищують виплати для більшості українців, і можуть досягати навіть 100 тисяч гривень.

При обмеженні пенсій будуть використовуватися знижувальні коефіцієнти: чим вищий розмір виплат, тим більший коефіцієнт. Водночас Міністерство соціальної політики України запевнило, що пенсії, сформовані за рахунок сплати страхових внесків, не будуть зменшуватися.

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Знижувальні коефіцієнти стосуватимуться лише доплат, які надаються за службу в окремих силових або інших структурах.

Ці обмеження не поширюються на пенсії осіб, які захищають Україну на фронті або брали участь у бойових діях з 2014 року.

Нагадаємо, що пенсійна система України буде реформована. На засіданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) було схвалено Білу книгу реформування системи добровільного накопичувального пенсійного забезпечення в Україні.

Раніше ми писали, що Пенсійний фонд запустив новий сервіс для українців. Пенсіонери часто використовують свої пенсійні посвідчення для підтвердження статусу у різних органах та установах. Однак інколи виникає потреба у перевірці його дійсності (наприклад, при перетині кордону). Раніше для цього необхідно було звертатися до ПФУ, що займало певний час. Зараз для перевірки посвідчення достатньо кількох кліків.

Крім того, вимоги до стажу для пенсії у 2025 році змінилися. У 2024 році для пенсії у 60 років потрібно було мати 31 рік стажу, а у 2025 році ця вимога зростає до 32 років. У 2026-му потрібно буде вже 33 роки, а до 2028-го мінімальний стаж становитиме 35 років.

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За матеріалами: На пенсії.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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