Пенсіонерам доплатять по 2300 грн: хто отримає гроші

В Україні пенсіонери можуть розраховувати на додаткові виплати, які перевищують 2 300 гривень. Однак такі фінансові надбавки передбачені лише для окремих категорій громадян

Хто має право на виплати

Згідно з інформацією начальниці Управління пенсійного забезпечення Черкаської області Тетяни Коваль, непрацевлаштовані пенсіонери, які мають статус постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС і проживали у зонах безумовного або добровільного відселення в період із 1986 до 1993 року, отримуватимуть щомісячну доплату в розмірі 2 361 гривню.

Додаткові виплати передбачені згідно із законом України «Про Державний бюджет на 2025 рік».

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З 1 січня 2025 року пенсіонери-чорнобильці отримуватимуть щомісячну надбавку до пенсії у розмірі 2 361 гривню. Ця виплата діятиме виключно протягом періоду воєнного стану.

Посадовиця наголосила, що доплата буде призначена лише тим, хто не залишав зони відселення та не змінював місце проживання в період із 26 квітня 1986 року до 1 січня 1993 року.

Вона уточнила, що доплата надаватиметься лише на період воєнного стану та не буде призначена тим громадянам, які залишили зони відселення або змінили місце проживання з 26 квітня 1986 року по 1 січня 1993 року.

Нагадаємо, що пенсійна система України буде реформована. На засіданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) було схвалено Білу книгу реформування системи добровільного накопичувального пенсійного забезпечення в Україні.

Раніше ми писали, що Пенсійний фонд запустив новий сервіс для українців. Пенсіонери часто використовують свої пенсійні посвідчення для підтвердження статусу у різних органах та установах. Однак інколи виникає потреба у перевірці його дійсності (наприклад, при перетині кордону). Раніше для цього необхідно було звертатися до ПФУ, що займало певний час. Зараз для перевірки посвідчення достатньо кількох кліків.

Крім того, вимоги до стажу для пенсії у 2025 році змінилися. У 2024 році для пенсії у 60 років потрібно було мати 31 рік стажу, а у 2025 році ця вимога зростає до 32 років. У 2026-му потрібно буде вже 33 роки, а до 2028-го мінімальний стаж становитиме 35 років.

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За матеріалами: 24tv.ua.